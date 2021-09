Benetton,Edizione sale al 31% di Atlantia. La scommessa sulla partita del Pnrr

Che cosa si nasconde dietro all’acquisto, da parte di Edizione Holding, di una quota dello 0,75% di Atlantia? La società che fa capo alla famiglia Benetton era già largamente il primo azionista dell’azienda che detiene la quasi totalità delle azioni di Aeroporti di Roma, la maggioranza assoluta in Abertis e di Telepass. Allora perché salire ancora?

La sensazione è che i Benetton – dopo la fine della guerra su Autostrade per l’Italia – vogliano tornare protagonisti nella finanza e nell’economia nostrana. E questo prima di tutto perché i fondi del Pnrr si concentreranno molto su mobilità sostenibile, green economy e infrastrutture di nuova concezione.





Una società come Atlantia sarà sicuramente vitale per rilanciare l’economia. Oltretutto, abbandonata Aspi (che era una gallina dalle uova d’oro ma che aveva enormi problemi legati alle vicende legali sulla manutenzione), la holding si concentrerà sulle altre aziende in cui ha partecipazioni. Prima di tutto, Aeroporti di Roma. Il principale aeroporto italiano sta sicuramente recuperando traffico rispetto al 2020.

Ma i dati di luglio sono ancora drammaticamente in rosso: i movimenti al 31 luglio 2021 erano di 17,29 milioni di passeggeri nel mese e 64,31 dall’inizio dell’anno. Al 31 luglio 2019 i valori erano, rispettivamente, 34,96 e 210,97 milioni. A voler essere ottimisti, dunque, c’è ancora una buona metà di traffico da recuperare. E questo accadrà grazie alla diffusione dei vaccini, al Green Pass e alla mitigazione degli effetti nefasti del Covid sulla salute umana.

C’è però di più. Al di là delle indicazioni di prammatica (“Abbiamo fiducia nel management”), dietro alla scelta della famiglia Benetton di aumentare la propria quota in Atlantia c’è anche il desiderio di tornare a “contare” sulla scena finanziaria italiana. Ritrovare la centralità dopo un periodo di parziale oscuramento non risponde solo a logiche narcisistiche, ma di sistema.

(Segue...)