Blackrock da record, asset oltre i 10 mld. JP Morgan, utile '21 sopra i 48 mld

Blackrock archivia nel 2021 "la crescita organica più forte della storia". Nel trimestre l'utile netto a 1,6 mld batte le attese

Blackrock, una delle maggiori società di investimento al mondo, porta a casa un 2021 da record, con "la crescita organica più forte della nostra storia e un patrimonio in gestione a nuovi massimi. Abbiamo generato 540 miliardi di afflussi netti in rialzo del 6% con una crescita organica delle commissioni di base dell'11%, guidata da flussi record negli Etf e nelle strategie attive", ha sottolineato il Ceo Laurence Fink.

Venendo ai numeri, nei tre mesi a dicembre la società ha riportato un utile netto di 1,64 miliardi, 10,63 dollari per azione, il 6% in più rispetto agli 1,548 miliardi, 10,02 dollari per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente, mentre l'utile netto adjusted è stato di 10,42 dollari per azione. I ricavi sono saliti del 14% a 5,106 miliardi.

Gli analisti attendevano un utile di 10,16 dollari per azione su un giro d'affari di 5,16 miliardi. Nell'intero 2021, l'utile netto e' salito del 20% a 5,901 miliardi, 38,22 dollari per azione, dai 4,932 miliardi, 31,85 dollari per azione, del 2020. I ricavi annuali sono saliti del 20% a 19,374 miliardi.

I risultati "record in ciascuna delle nostre priorità strategiche dimostrano i benefici derivati da continui investimenti nella nostra piattaforma nel corso degli anni", ha detto l'amministratore delegato Laurence Fink, sottolineando che la strategia di BlackRock consente di garantire "ritorni duraturi per i nostri azionisti".

Secondo il numero uno della società, "mentre il mondo continua a navigare nell'incertezza e tra i profondi cambiamenti delle economie e della società in generale, BlackRock rimane concentrata sull'aiutare i clienti a raggiungere gli obiettivi di investimento". BlackRock, ha spiegato Fink, "inizia il 2022 meglio posizionata che mai. Rimaniamo fiduciosi nella nostra capacità di continuare a generare una crescita organica differenziata nel lungo termine".

Tornando alle cifre, BlackRock ha riportato un utile operativo di 2,039 miliardi (+10%) nel trimestre e di 7,45 miliardi (+31%) nel 2021, con un margine operativo del 39,9% (da 41,3%) nel trimestre e del 38,5% (da 35,1%) nell'anno. Nel 2021 gli afflussi netti sono stati pari a 540 miliardi (dato che riflette una crescita organica degli asset del 6% e afflussi record nel settore degli Etf e delle strategie attive), di cui 212 miliardi nel quarto trimestre.

L'anno scorso BlackRock ha restituito agli azionisti 3,7 miliardi, compresi 1,2 miliardi di dollari di azioni riacquistate. Il Cda ha inoltre deciso un incremento del 18% del dividendo trimestrale cash a 4,88 dollari per azione.

"Le nostre attiività sono più diversificate che mai: le strategie attive, comprese quelle alternative, hanno contribuito per piu' del 60% alla crescita delle commissioni del 2021. La piattaforma Etf iShares ha continuato a essere un significativo driver di crescita con flussi record per 306 miliardi. Le attività legate ai servizi tecnologici hanno registrato ricavi per 1,3 miliardi", ha detto Fink.

JP Morgan, nel quarto trimestre gli utili raggiungono quota 10,4 mld, mentre i ricavi 29,3 mld

Mentre JP Morgan, una delle maggior banche americane, ha annunciato di aver concluso il quarto trimestre del 2021 con utili per 10,4 miliardi di dollari, o un utile per azione di 3,33 dollari, meglio dei 3,01 dollari per azione attesi dal consensus degli analisti. L'eps tuttavia è sceso rispetto ai 3,79 dollari per azione dello stesso periodo dell'anno precedente, quando i profitti si erano attestati a 12,14 miliardi di dollari. I ricavi trimestrali sono pari a 29,3 miliardi di dollari.

Per quanto riguarda l'intero 2021, l'utile netto di JpMorgan risulta in crescita al livello record di 48,3 miliardi di dollari, pari a un eps di 15,36 dollari. Il Cet1 è al 13% e il Roe al 19%. Gli asset under management ammontano a 3.100 miliardi di dollari, in crescita del 15%. Nel 2020 l'utile netto è stato di 29,1 miliardi di dollari, con un eps di 8,88 dollari, un Cet1 al 13,1% ed un Roe al 12%.

Tornando ai risultati del quarto trimestre 2021, i ricavi reported ammontano a 29,3 miliardi di dollari (29,6 mld nel quarto trimestre 2020) e i ricavi managed a 30,3 miliardi (30,16 mld).

Per quanto riguarda le diverse attività di business di JpMorgan, la divisione Consumer & community banking ha registrato ricavi in calo del 4% a 12,3 miliardi di dollari e un utile netto di 4,2 miliardi (-2%). Per Corporate & Investment banking i ricavi sono stati pari a 11,5 miliardi di dollari (+2%) e l'utile netto di 4,8 miliardi (-9%); la divisione Commercial banking ha visto i ricavi salire del 6% a 2,6 miliardi di dollari e l'utile netto scendere del 38% a 1,25 miliardi; l'Asset & Wealth management ha avuto ricavi in crescita del 16% a 4,5 miliardi di dollari con l'utile salito del 46% a 1,1 miliardi. La divisione Corporate, invece, ha registrato una perdita di 1,1 miliardi di euro, che si confronta con una perdita di 358 milioni di dollari di un anno fa.

"JpMorgan ha riportato solidi risultati in tutte le nostre divisioni, beneficiando dell'elevata attività sui mercati dei capitali e di una ripresa dei prestiti, considerando anche che i prestiti medi sono aumentati del 6%", ha commentato Jamie Dimon, presidente e ceo della banca. "L'economia continua ad andare abbastanza bene nonostante i venti contrari legati alla variante Omicron, inflazione e colli di bottiglia della catena di approvvigionamento. Il credito continua ad essere sano con addebiti netti eccezionalmente bassi e rimaniamo ottimisti sulla crescita economica degli Stati Uniti poichè il sentiment delle imprese è positivo e i consumatori traggono vantaggio dal lavoro e dal salario in crescita", ha aggiunto Dimon.