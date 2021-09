BlackRock, scelto il nuovo senior advisor. Federico Ghizzoni, ex ad Unicredit

BlackRock, scelto il senior advisor. Federico Ghizzoni, ex ad Unicredit

BlackRock rinforza il proprio organico con una figura di spessore. Scelto l'ex ad di Unicredit Federico Ghizzoni per il ruolo di non-executive Senior Advisor per lo sviluppo del business in Italia. Il manager fornirà consulenza strategica al country leadership team, guidato da Giovanni Sandri e, spiega una nota, "contribuirà a rafforzare ulteriormente la presenza locale di BlackRock, promuovendo il dialogo strategico con i principali clienti, gli organismi di settore e i decision maker, con l’obiettivo di generare nuove opportunità per BlackRock nel Paese".

"Blackrock - ha spiegato Ghizzoni - non è solo sinonimo di un'altissima qualità nella gestione patrimoniale, ma anche di innovazione e di un ruolo di primo piano nella sostenibilità. Sono felice di assumere un ruolo di Senior Advisor all’interno di una azienda così fortemente impegnata nell'affrontare una sfida globale e in grado di riconoscere che il passaggio verso un'economia più sostenibile debba essere sia equo che inclusivo".