Blackstone in pole per Eurovita. Il fondo punta sul risiko assicurativo

Il fondo americano Blackstone è in pole position per fare il bis in Italia nel mercato delle polizze assicurative. Dopo aver già investito nel nostro Paese su Prima Assicurazioni, il colosso a stelle e strisce del private equity fondato da Stephen Schwarzman starebbe per mettere le mani sul gruppo assicurativo Eurovita messo in vendita da un altro fondo di private: Cinven. Lo scrive il Sole 24 Ore secondo cui la vendita è alle battute finali e l'operazione potrebbe valere più di 600 milioni di euro.

Nel processo di cessione gestito gestito da Deutsche Bank, Blackstone, affiancato dalla banca d’affari ameericana Goldman Sachs come advisor e finanziatore, deve fronteggiare la concorrenza di diversi operatori fra cui European Insurance Consolidation Group e GamaLife a cui gli asset di Eurovita fanno gola. Il gruppo americano sarebbe intenzionato a svolgere un ruolo di consolidatore in Europa nel risiko assicurativo continentale.