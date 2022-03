Bocciato sciopero camionisti del 14/3: annuncio della Commissione di Garanzia

Carburanti: Commissione garanzia chiede revoca sciopero autotrasportatori

Lo stop dell'autotrasporto italiano, proclamato per lunedì 14 marzo, dalle aziende di autotrasporto a livello nazionale "per causa di forza maggiore" e' stato bocciato dalla Commissione di garanzia per lo sciopero.

Il commissario delegato della Commissione Alessandro Bellavista ha difatti frenato sulla possibilita' di avviare la mobilitazione. L'informativa inviata a Trasportounito-Fiap, e ministeri delle Infrastrutture e Interno rileva il "mancato rispetto del termine di preavviso di 25 giorni" e richiama "l'obbligo di predeterminazione della durata dell'astensione".

Caro-energia: Trasportunito, risponderemo a Garante scioperi

"I nostri legali stanno preparando una risposta tecnico giuridica al Garante degli scioperi". Lo riferisce all'AGI Maurizio Longo, alla guida di Trasportunito. Venerdì la Commissione di garanzia sull'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha puntato l'indice sulle "violazioni" della proclamazione della sospensione: mancato rispetto del termine di preavviso e obbligo di predeterminazione della durata dell'astensione, invitando Trasportounito a revocare il fermo e a riformulare l'azione collettiva in base alla legge 146 del 1990.

