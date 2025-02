Bollette, non ci sono soldi: ipotesi bonus più alti per famiglie-imprese ma solo per tre mesi

Bollette, la coperta è corta. Il governo cerca la quadra ma le casse sono vuote

Sembrava tutto pronto per il decreto ad hoc sulle bollette, una misura fortemente voluta dalla premier Meloni per aiutare le famiglie e le imprese più in difficoltà a causa del caro energia che ha portato i prezzi di luce e gas alle stelle. Ma alla vigilia del Consiglio dei ministri che era programmato per venerdì scorso, la premier ha fermato l'iniziativa considerandola "inadeguata all'emergenza" e chiedendo più risorse. La decisione ha spiazzato il ministro dell'Economia Giorgetti che si è sfogato con i suoi: "Non si fa così". Da qui la scelta di rivedere il provvedimento. Ma la coperta, nonostante il pressing di questi giorni, - riporta Il Sole 24 Ore - continua a essere molto corta, impossibile andare oltre la dote dei 2,8-2,9 miliardi faticosamente recuperata dal Mef.

Questo rende particolarmente complesso la ricerca del giusto punto di equilibrio tra la necessità di fornire un salvagente efficace alle famiglie e alle imprese e i pochi fondi in cassa. Ieri i ministri competenti, con il titolare dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin in prima linea, e tecnici si sono ritrovati a Palazzo Chigi per un nuovo confronto interlocutorio con l’obiettivo di trovare un punto di caduta che assicuri, come ha chiesto la premier Giorgia Meloni, misure concrete e dagli effetti visibili per le famiglie e le imprese.

L'ultima ipotesi sul tavolo è quella di garantire a chi è più in difficoltà, partendo sempre da Isee sotto i 20mila €, dei bonus più alti ma concentrati solo su tre mesi e non più su sei, come era stato previsto. Il governo, insomma, cerca una quadra non facile sul nuovo pacchetto di aiuti contro il caro energia, la giornata decisiva potrebbe essere quella di domani in cui è atteso un Consiglio dei ministri che prevede anche un disegno di legge delega sul nucleare.