Bollette, prezzi alle stelle in un solo anno: luce +131%, gas +94%

Bollette e rincari, Arera: "Rispetto al primo trimestre del 2021 incremento del 131% per energia elettrica e +94% per gas naturale"

A causa della crisi delle materie prime, le bollette hanno subito rincari più che spopositati. "Pur con gli interventi straordinari da parte del Governo, nel primo trimestre 2022 sul primo trimestre 2021 si è registrato un aumento del 131% per il cliente domestico tipo di energia elettrica (da 20,06 a 46,03 centesimi di euro/kWh, tasse incluse) e del 94% per quello del gas naturale (da 70,66 a 137,32 centesimi di euro per metro cubo, tasse incluse)".

A rivelarlo è l'Arera, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in audizione al Senato, spiegando che "l'impennata dei prezzi all'ingrosso dell'energia nel 2021", gennaio-dicembre 2021 +500% per il gas e +400% per l'energia elettrica si è riflessa sui prezzi a partire dal secondo semestre 2021.

