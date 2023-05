Bollette luce e gas in aumento: il trucco per dimezzarle. Ecco come funziona

Risparmiare sulle bollette si può: basta mettere in atto alcuni semplici trucchi

Nonostante il prezzo del gas sia in discesa, le bollette delle utenze domestiche continuano a crescere: sempre più famiglie si trovano a dover affrontare, oltre al carovita, spese quotidiane elevate. Solo ieri Arera, l’Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente, ha annunciato un nuovo picco delle bollette del gas nel mese di aprile del 22,4%. Ma niente paura. Ci sono diversi espedienti per ridurre, e in alcuni casi dimezzare, il caro energia. Si tratta di metodi a costo zero e fai da te piuttosto semplici da provare nel quotidiano.

Spesso i consumatori per risparmiare ricorrono allo spegnimento degli elettrodomestici, però questo non è sempre possibile, perchè ci sono alcuni elettrodomestici come il frigorifero e il congelatore che sono indispensabili e devono rimanere sempre accesi. Tra quelli che invece non sono necessari c’è la televizione, che spesso lasciamo in modalità stand-by quando potremmo spegnerla del tutto. Questo piccolo gesto ci permetterebbe di risparmiare anche su questo fronte.

Proprio l’utilizzo della modalità standby degli elettrodomestici ha un’incidenza significativa sui costi energetici in bolletta. È importante considerare che gli elettrodomestici comunemente utilizzati, come lavatrice, asciugatrice, lavastoviglie, forno, stufetta elettrica e microonde, spesso vengono lasciati in modalità di attesa anche se non li stiamo utilizzando, causando un ulteriore spreco di energia elettrica.