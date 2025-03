Difesa, l'Ue accelera e punta su un'industria autonoma. Da Leonardo a Rheinmetall: occhi puntati sui titoli in Borsa

Da Leonardo a Rheinmetall, l'Europa punta all'autonomia

Le azioni della difesa esplodono dopo che l'Europa ha deciso di aumentare la spesa militare. Leonardo vola a Piazza Affari, con gli investitori che puntano forte sul settore. Ma cosa c'è dietro il boom delle azioni della difesa europea? Ne ha parlato con Affaritaliani.it, Saverio Berlinzani, analista di ActivTrades.

"Il recente boom delle azioni della difesa europea è il risultato di una serie di ragioni legate a fattori geopolitici ed economici. Dopo l’invasione dell’Ucraina, molti paesi europei hanno aumentato significativamente i budget per la difesa", spiega Berlinzani. "La Germania, ad esempio, ha creato un fondo speciale da 100 miliardi di euro, mentre la Francia e l’Italia stanno investendo di più in armamenti e tecnologie avanzate. Le aziende europee stanno ricevendo nuovi ordinativi di mezzi corazzati, sistemi missilistici, droni e caccia di nuova generazione."

E aggiunge: "Rheinmetall, specializzata in veicoli blindati, ha firmato contratti record, mentre Leonardo sta rafforzando la sua presenza nei settori aerospaziale e cyber-defense. Le performance finanziarie delle compagie che operano nel settore, sono risultate eccellenti, e la crescita del settore è guidata da fattori strutturali e da esigenze reali di sicurezza. Il rally delle azioni della difesa europea è uno dei trend più rilevanti degli ultimi mesi."

"Per ora non pare essere presente una bolla speculativa quindi, al netto di eccessi di breve termine. Aziende come Leonardo e Rheinmetall stanno approfittando dell’aumento della domanda per rafforzare la propria posizione nei mercati chiave, attraverso espansione e innovazione". Ma Berlinzani spiega anche: "L’incremento della spesa militare potrebbe consolidare il settore, portando alla creazione di un’industria della difesa più coesa e autonoma, riducendo la dipendenza dagli Usa. L’ottima performance di Leonardo riflette un rafforzamento della sua posizione nel settore difesa e aerospazio europeo."

E conclude: "Il gruppo ha beneficiato di un contesto favorevole, caratterizzato da aumento delle spese militari, necessità di maggiore autonomia strategica in Europa e crescita della domanda per tecnologie avanzate."