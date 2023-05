Borghi nominato Ceo del brand di lusso milanese 10 Corso Como

10 Corso Como, Gianluca Borghi nominato Ceo

A Gianluca Borghi la poltrona di Ceo di 10 Corso Como. Forte di esperienze in colossi come Richmont, Gucci, Pomellato, Boucheron e Rinascente a Parigi, Milano e New York, il manager assume l’incarico a partire dal maggio 2023. Borghi, come riporta Pambianco, si focalizzerà sullo sviluppo strategico e sulla valorizzazione del marchio 10 Corso Como nel mondo.

“Sono onorato di entrare a far parte di 10 Corso Como in qualità di CEO”, dichiara in una nota il nuovo vertice. “Ho ammirato a lungo 10 Corso Como, attore iconico dell’industria del lusso, della moda e dell’arte, e nutro una grande stima per la sua eredità storica. Sono lieto di entrare a far parte del Gruppo Exor guidato da Tiziana Fausti e da una squadra di talento con piani ambiziosi per accelerare la crescita”.

“Individuare il manager con il quale lavorare per guidare 10 Corso Como nel proprio percorso di sviluppo strategico nel futuro è stato un obiettivo primario negli ultimi tempi e siamo felici che Gianluca Borghi abbia accettato questa nuova sfida”, aggiunge la presidente Tiziana Fausti.