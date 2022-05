Borsa, Europa debole dopo WS. Milano negativa, ma scatta Leonardo: oltre il 4%

Borsa, cresce l'ansia da stagflazione in Europa. A Piazza Affari fanno bene Mediobanca e Bpm

Cresce l'ansia da stagflazione nelle principali piazze europee: l'inflazione che corre e la crescita economica “scarsa” e in frenata mandano giù i principali listini, facendo aprire l'ultima seduta della settimana all'insegna della prudenza. In questo quadro, nelle prime battute la peggiore in Europa è Parigi che perde lo 0,9%, seguita poi da Madrid a -0,7% e Francoforte a -0,5%. Londra fa un po' meglio lasciando sul terreno solo un -0,2%. Negativa anche Piazza Affari che registra un calo di 0,49%.

In particolare, a spiccare a Piazza Affari è Leonardo, che dopo una partenza a +2,7%, risale fino al 4%, all'indomani dei conti sopra le attese. Acquisti anche su Mediobanca (+0,8%) dopo il rafforzamento nel capitale di Caltagirone e su Banco Bpm (+0,7%) dopo l'utile lordo record. In fondo al listino continua la discesa di Moncler (-1,8%) ed è debole anche la galassia Agnelli con Exor (-1,5%). Positiva Mps (+1,2%) dopo la trimestrale in attivo.

Sul fronte valutario, continua a salire il dollaro ma sotto i massimi visti la scorsa settimana. In avvio l'euro passa di mano a 1,0515 contro il biglietto verde (da 1,0531 ieri in chiusura), mentre il cambio euro/yen e' a 137,23 (da 136,98). Dollaro/yen a 130,51 (130,24). Il gas è piatto a 107 euro al megawattora. In leggero rialzo, infine, il greggio con il Wti di giugno scambiato a 108,9 dollari (+0,6%) e il Brent di luglio a 111,8 dollari (+0,8 per cento).

In rialzo anche lo spread: nei primi scambi sui mercati telematici il differenziale tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni ha toccato i 200 punti base. Il tasso del prodotto del Tesoro è al 3,02%, con il bond della Germania che si è limato di qualche frazione portando il differenziale a raggiungere la cifra tonda per poi tornare a quota 199, sempre ai massimi dal maggio 2020.

Nel complesso, i mercati continuano così a temere che l'aumento dei tassi, già applicato da Fed e BoE, possa minare ulteriormente la ripresa economica, già fiaccata dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente crisi energetica. Timori testimoniati alla vigilia dal tonfo degli indici a Wall Street, dal Dow Jones (-3,85%) al Nasdaq (-5,76%), nella sua peggiore giornata da inizio anno, unito al calo i Treasury con i rendimenti sul decennale Usa tornati sopra la soglia simbolica del 3%.

Le vendite, che in queste ore stanno colpendo in particolare i mercati della Cina continentale e Hong Kong, sono legate anche alla conferma dei leader di Pechino delle rigide misure contro la diffusione del virus ribattezzate 'Covid Zero', che aumentato le preoccupazioni per un ulteriore rallentamento dell'economia cinese, ma si è salvata Tokyo +0,7%. Nell'attesa, si registra una forte contrazione, oltre le attese, della produzione industriale in Germania a marzo (-3,9%) mentre sul fronte macro dagli Usa arriverà il rapporto sull'occupazione di aprile, dato-chiave per valutare lo stato di salute dell'economia statunitense.

Leggi anche: