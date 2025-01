Borsa, Europa in calo nella settimana di Fed-Bce. Il risiko bancario non scalda Piazza Affari: Mps in calo, debole Mediobanca

Borsa, Europa debole nella settimana di Fed-Bce. Spread in rialzo

Nella settimana in cui le banche centrali tornano a riunirsi per decidere sui tassi d'interesse, le Borse europee aprono deboli. C'è attesa per le riunioni della Fed e della Bce, con gli analisti che prevedono una pausa per la banca centrale americana e un ulteriore taglio per quella europea. Sotto i riflettori restano le mosse di Donald Trump sul fronte dei dazi. Avvio in flessione per Francoforte (-0,9%), Londra (-0,26%) e Parigi (-0,01%).

Il risiko bancario, con la mossa a sorpresa di venerdì di Mps su Mediobanca, non scalda nemmeno Piazza Affari. Il titolo di Mps cede il 2%, mentre Mediobanca è debole a -0,15%. L'istituto senese ha lanciato un'offerta pubblica di scambio su Piazzetta Cuccia da 13,3 miliardi di euro. L'operazione prevede che il Monte dei Paschi di Siena offra agli azionisti di Mediobanca 2,3 azioni Mps di nuova emissione per ciascuna azione di Mediobanca, per un prezzo implicito pari a 15,992 euro per azione, che riconosce un premio del 5,03% rispetto al prezzo della chiusura di Borsa del 23 gennaio. E proprio domani è atteso il cda di Mediobanca che si esprimera' sull'ops.

Lo Spread tra Btp e Bund tedesco apre in rialzo a 111 punti base, con il rendimento del decennale italiano in flessione di tre punti al 3,63% sul mercato secondario, mentre quello del Bund scende di cinque punti al 2,52%. Venerdì il differenziale Btp-Bund ha chiuso in calo a 108 punti base.