Borsa, Piazza Affari in terreno negativo. Leonardo debole, ma riduce le perdite dopo il crollo

Borsa, Leonardo debole ma riduce le perdite dopo il crollo

La Borsa di Milano procede in ribasso, in linea con le altre piazze finanziarie europee, in una settimana povera di macro dati in Ue l'attesa è per la rilevazione sul lavoro negli Usa in programma venerdì. Al momento l'indice Ftse Mib segna -0,58% con 34.120,11 punti.

Sul listino bene il lusso con Brunello Cucinelli +2,84%, Moncler +0,59%, Ferrari +0,54%. In calo invece il comparto bancario con Mps -3,51%, Popolare di Sondrio -2,58%, Banco Bpm -2,37%, Bper Banca -2,34%, Unicredit -1,32%, Intesa Sanpaolo -1,23%. Sul listino, Leonardo prosegue in rosso (-0,70%), ma comunque alleggerito dal crollo di ieri che ha visto il titolo scendere di oltre il 7% dopo che Histadrut (principale sindacato nello Stato di Israele) ha indetto uno sciopero affinché si raggiunga un accordo per il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza.

Lo spread tra Btp italiani e omologhi Bund tedeschi procede stabile a 138,5 punti, in linea con l'apertura di stamattina ed in lieve rialzo rispetto alla chiusura di ieri a 136,7 punti. Il rendimento dei titoli di Stato decennali è al 3,716%.

Il dollaro procede vicino ai massimi di due settimane, mentre gli investitori si preparano a una serie di dati economici, tra cui i nuovi posti di lavoro creati negli Stati Uniti, un dato che la Fed guarda sempre con grande attenzione per prendere le proprie decisioni di politica monetaria. La moneta unica cede lo 0,30% a 1,1038 dollari e lo 0,86% a 161,25 yen. Cambio dollaro/yen -0,55% a 146,07.