Borse, Milano in rosso: vola lo spread. L'ombra dei tassi spaventa l'Europa

Borse, Milano tra le peggiori in Europa. Vola lo spread

Non c’è pace per le Borse europee, ancora una volta 'zavorrate' dai timori per l'alto livello dei tassi e per le sue potenziali ricadute sulla crescita globale. Paure a cui si somma la crisi dell'immobiliare cinese. Le Borse europee aprono così la loro quarta seduta consecutiva in 'rosso': le peggiori sono Milano (-0,8%), Francoforte (-0,7%), Parigi (-0,9%) e Londra (-0,4%).

Prosegue in parallelo la corsa dei rendimenti sull'obbligazionario con il Btp decennale che sfiora il 4,7% anche se lo spread sul Bund resta stabile attorno a 188 punti base. Il brusco risveglio degli investitori è legato alla consapevolezza che la stretta monetaria durerà più a lungo del previsto, come ribadito alla vigilia dalla numero uno della Bce, Christine Lagarde, con la discesa del costo del denaro che potrebbe non iniziare prima del 2025.

A questo si sommano il prezzo del petrolio, che alimenta le pressioni inflazionistiche, e le incertezze sulla tenuta dell'economia di Pechino, dove il colosso Evergrande - la societa' immobiliare più indebitata al mondo - continua la sua discesa alla Borsa di Hong Kong (anche oggi -7%), trascinando al ribasso tutte le piazze asiatiche.

A Piazza Affari, soffre il lusso a causa dei dubbi sulla tenuta della domanda cinese: in fondo Moncler (-2,8%)

Vendite su Nexi (-2,7%) e in generale sulle utility alle prese con il rialzo dei rendimenti, che aumenta il costo del debito, e con la fuga dall'azionario (che sta pesando, in questa fase, più sui titoli difensivi). Deboli banche, risparmio gestito e assicurativi, con la sola eccezione di Unipol (+0,1%) e Banca Generali (+0,2%). Fuori dal listino principale, tonfo per EdiliziaAcrobatica (-15%) dopo la scomparsa improvvisa del suo fondatore.

Sul fronte monetario, si consolida la corsa del 'super dollaro' stabile a 1,0580 per un euro, ai massimi da marzo scorso. La moneta unica tratta a 157,58 yen (da 157,57 ieri in chiusura). Dollaro-yen a 149,08 (148,83). Frena il gas a 42,8 euro al MWh (-3,7%), così come il petrolio Wti di novembre che scambia a 88,8 dollari al barile (-1%) e il Brent del Mare del Nord a 92,8 dollari (-0,6 per cento).