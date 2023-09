Btp, il Tesoro assegna 3 mld a dieci anni. Rendimenti al top (4,93%) dal 2012

BTp, assegnati 3 mld ai decennali. Rendimento al 4,93% al top da ottobre 2012

Brusca impennata per i rendimenti dei BTp a 5 e 10 anni assegnati oggi in asta dal Tesoro che, sul mercato primario, tornano a toccare livelli che non si vedevano dal 2012. Come riporta Radiocor, nel dettaglio il Tesoro ha emesso la prima tranche del nuovo BTp benchmark a 5 anni scadenza 01/02/2029 per 5 miliardi a fronte di una richiesta pari a 6,801 miliardi.

Il rendimento è salito di 62 centesimi attestandosi al 4,41%; per trovare un livello di rendimenti più alto in asta bisogna risalire al collocamento del 30 agosto 2012 (4,73%). Collocata anche la terza tranche del BTp a 10 anni scadenza 01/03/2034: a fronte di richieste per 4,266 miliardi l'importo emesso è stato di 3 miliardi mentre il rendimento, in aumento di 68 centesimi sull'asta del mese scorso, si è attestato al 4,93% (ai massimi da ottobre 2012).

Il Tesoro ha collocato anche la 19ma tranche del CcTeu scadenza 15/04/2026 per 750 milioni (richieste per 1,501 milioni) spuntando un rendimento lordo del 4,12% e la 14ma tranche del CcTeu scadenza 15/10/2030 per 750 milioni (richieste per 1,495 miliardi) con un rendimento del 4,89%.