Btp Valore, nuova emissione in arrivo: premio extra fedeltà pari allo 0,5%

Titoli di Stato, emissione di Btp valore dal 2 al 6 ottobre. Ecco le novità

Il premio extra finale di fedeltà relativo alla seconda emissione del Btp Valore sarà pari allo 0,5% del capitale investito dai piccoli risparmiatori che lo acquisteranno durante i giorni di collocamento e lo conserveranno fino alla scadenza dei 5 anni. La finestra è fissata da lunedì 2 fino alle ore 13 di venerdì 6 ottobre 2023, come comunica il Mef in una nota.

La novità deI Btp Valore in questa emissione saranno le cedole nominali pagate trimestralmente. I risparmiatori individuali e affini (retail), a cui si rivolge esclusivamente questa famiglia di titoli di Stato, riceveranno infatti una cedola ogni tre mesi, calcolata sulla base di un tasso prefissato per i primi tre anni, che aumenta per i successivi due anni di vita del titolo (il cosiddetto meccanismo step-up).

I tassi cedolari minimi garantiti saranno comunicati il prossimo 29 settembre, mentre quelli definitivi saranno annunciati alla chiusura del collocamento, il 6 ottobre, e non potranno comunque essere inferiori ai tassi cedolari minimi garantiti.

La modalità di sottoscrizione resta la medesima della precedente emissione: attraverso il proprio home banking (se abilitato alle funzioni di trading online) o rivolgendosi alla banca o all'ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente e il conto deposito titoli. Il titolo sarà collocato alla pari (prezzo 100), senza commissioni e con la consueta tassazione agevolata per i titoli di Stato pari al 12,5% e l’esenzione dalle imposte di successione, su cedole e premio fedeltà”.