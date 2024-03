Campania, torna il Reddito di Cittadinanza: 500 € a famiglia. Conte insiste

Campania, Conte spinge sul Rdc regionale. Pressing su De Luca per convincerlo

Il M5s non molla il Reddito di Cittadinanza e se a livello nazionale la misura è stata ormai definitivamente cancellata e sostituita con "l'assegno di inclusione", il leader dei grillini Giuseppe Conte tenta la carta regionale e punta sulla Campania. Il 16 marzo i 5s - si legge su Il Corriere della Sera - presenteranno una proposta di legge regionale. Alla presentazione di questa nuova norma in conferenza stampa a Napoli, insieme a Conte ci saranno anche il sindaco della città Manfredi e altri big del partito: da Sergio Costa a Mariolina Castellone, fino a Roberto Fico, l'ex presidente della Camera.

Ma non si tratta di un primo tentativo, infatti, - prosegue Il Corriere - il Movimento ci aveva già provato lo scorso agosto ma non era riuscito a far passare la mozione nella giunta a guida Vincenzo De Luca. Adesso è previsto un nuovo affondo, i dettagli gli spiega il primo firmatario della proposta di legge regionale, si tratta del consigliere regionale Gennaro Saiello: "La nostra proposta - spiega Saiello a Il Corriere - intende dotare la Regione di un sistema di sostegno al reddito innovativo rispetto a tutti i modelli sperimentati". Non filtrano ancora le cifre ufficiali che verranno proposte ma si parla di un assegno fino a 500 € di sostegno al reddito per le famiglie più povere.