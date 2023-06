Caro affitti, Invimit scende in campo: via al progetto Opa per gli studenti

Invimit lancia Opa, il progetto che concentra in un unico fondo immobiliare un numero elevato di asset pubblici

Caro affitti, disagio sociale e diritto allo studio: Invimit, società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, scende in campo per dare il suo contribuito in tema di accessibilità abitativa. Il consiglio di amministrazione dell’azienda ha infatti approvato un nuovo progetto dal titolo “Opa”. Si tratta di uno strumento ideato dalla Sgr per acquistare immobili su tutto il territorio nazionale da destinare, in questo primo lancio, alla realizzazione di residenze per studenti.

Il progetto si ispira nelle sue caratteristiche principali al meccanismo dell’Offerta Pubblica di Acquisto, Opa appunto, che consentirà di concentrare in un unico fondo immobiliare un numero consistente di asset pubblici, superando il tema della frammentazione del patrimonio che ne limita la scalabilità da parte degli investitori istituzionali. Un’unica regia, quindi, che consentirà di strutturare operazioni più appetibili per il mercato e di velocizzarne la valorizzazione.