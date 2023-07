Caro voli, multa alle compagnie? Non basta. Serve rimborsare i consumatori

Caro prezzi, biglietti aerei alle stelle. La proposta: rimborsare direttamente i consumatori

Il caro prezzi si fa sentire ed incide nei portafogli chi utilizza un bene o un servizio, oltre a creare inflazione. Solo per fare un esempio: “la tariffa media per un biglietto aereo di sola andata su tratta intraeuropea è di 57 euro, mentre a marzo 2022 (nonostante l’inizio della guerra in Ucraina e la scia dell’emergenza Covid) il costo medio si aggirava attorno ai 34 euro. Ovvero un aumento del 68% in appena un anno, decisamente spropositato”.

Ora, il Governo e le Autorità preposte al controllo dei prezzi minacciano di comminare multe salate per questi rincari indiscriminati. Ok per le multe, ma a rimetterci sono comunque i fruitori di questo servizio, vale a dire i consumatori, e sono convinto che le compagnie possano sopportare benissimo le multe perché non sono proporzionali agli introiti incamerati. Esempio numerico: se l'Autorità commina una multa di 5.000.000 di euro ad una compagnia, mentre quest'ultima ha incassato su 500.000 passeggeri un aumento del 68% del biglietto aereo del valore di 100 euro ossia 68 euro per 500.000 biglietti l'importo totale è di 34.000.000 (trentaquattro milioni) di euro, quindi alla compagnia poco importa quando può impunemente incassare 29.000.000 (ventinove milioni) di euro.