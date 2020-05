Catalfo: “Nel dl altri 16 mld per cig. Imprese intervento a fondo perduto?”

Catalfo: "Nel dl aprile non mancano 7 miliardi per cig, risorse ci sono"



Per il rifinanziamento della Cig Covid-19 non mancano da reperire 7 miliardi di euro. Lo ha assicurato il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, a Radio 24. A chi le chiedeva se fossero ancora da reperire 7 miliardi di euro per la cig, il ministro ha detto: "No, abbiamo avuto un confronto con il ministero dell'Economia" ma verranno stanziati "16 miliardi in tutto" che serviranno a "finanziare ulteriori 9 settimane". "Il tiraggio, ovviamente, sarà inferiore rispetto a prima perchè si riinizia con la riapertura", ha aggiunto.

Catalfo: "Da Bonomi proposte che hanno un loro valore da governo doppia azione: sostegno a famiglie e imprese"

Le proposte avanzate da Carlo Bonomi, presidente designato di Confindustria, "hanno un loro valore" ha specificato il ministro del Lavoro. "Ovviamente in questo momento – ha aggiunto il ministro - dobbiamo avere una doppia azione: da una parte aiutare e sostenere le imprese e le famiglie italiane, con strumenti come cig e altri, e dall'altra parte sbloccare gli investimenti e accelerare pagamenti da parte P.A.". Quelle di Bonomi sono "sicuramente delle proposte che hanno un loro valore", ha concluso.



Catalfo: "Il reddito di emergenza durerà un paio di mesi"



“Il reddito d'emergenza sarà una misura a tempo che avrà una durata di un paio di mesi. Il reddito d'emergenza sarà "una misura a tempo, per un paio di mesi verranno sostenute le famiglie che si sono trovate in difficoltà", ha spiegato la Catalfo aggiungendo che verrà "erogato attraverso una carta, così sappiamo a chi arriva".



Catalfo: "A giorni incontro con parti sociali su smart working"

Lo smart working "è una modalità di lavoro prima utilizzata e che si è incrementata nella fase dell'emergenza. Ora nella fase 2 può aiutare, ma un suo maggiore utilizzo richiede una più attenta visione dello strumento. Nei prossimi giorni incontrerò le parti sociali per parlare di questo tema che al di là dell'epidemia può essere implementato e regolamentato meglio" ha concluso la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo.

Catalfo: "Stiamo prevedendo intervento a fondo perduto per le imprese"

"Stiamo prevedendo un intervento a fondo perduto per le imprese al fine di sostenerle nella fase di ripresa" ha sottolineato la ministra M5s, spiegando gli interventi che il governo sta approntando per le imprese. Tutto cio' si inquadra nel contesto, ha spiegato Catalfo sempre ai microfoni di "24 Mattino" su Radio 24, di "un ventaglio di interventi che sostengono da un lato i lavoratori italiani e dall'altro sostengono la liquidita' delle imprese e gli investimenti".