Centerbridge torna all'assalto di Banca Progetto, trattative con Oaktree

La newyorkese Centerbridge vuole Banca Progetto, al via le trattative con Oaktree

Svelata l’identità del potenziale acquirente di Banca Progetto. Come scrive Milano Finanza, è il fondo americano di private equity Centerbridge ad aver posato gli occhi sulla banca guidata dall’ex Unicredit Paolo Fiorentino.

Già martedì 9 aprile, Bloomberg aveva parlato dell’avvio di un negoziato tra l’americana società di gestione patrimoniale Oaktree (proprietaria del 99,8% delle quote) con un interlocutore “misterioso”. La trattativa si è aperta dopo la presentazione di un'offerta non vincolante, che proponeva un prezzo superiore alla valutazione ipotizzata della quotazione, stimata fino a 600 milioni di euro. Mossa efficace, questa, che ha portato Oaktree a interrompere l'IPO poco prima della presentazione del prospetto informativo.

Ma questa non è la prima volta in cui Centerbridge e Oaktree si incontrano. Già nel 2022, infatti, Centerbridge aveva bussato alla porta del fondo per acquisire Banca Progetto, quando ancora Oaktree più che a una Ipo era interessato alla cessione.