Cimbri (Unipol): "PopSondrio partner strategico per Bper. E su Mps..."

Cimbri: "PopSondrio e Bper, avanti insieme"

Unipol, uno dei principali gruppi assicurativi italiani, ha recentemente rilasciato i risultati finanziari dei primi nove mesi dell'anno. Carlo Cimbri, presidente di Unipol e UnipolSai, ha affrontato una serie di temi chiave in un'intervista con il Sole 24 Ore, discutendo la complessa situazione del settore assicurativo e i piani futuri per il settore bancario. Il gruppo Unipol ha riportato un utile netto di 769 milioni di euro nei primi nove mesi del 2023, una leggera diminuzione rispetto agli 854 milioni nello stesso periodo del 2022. Questa diminuzione è stata attribuita all'impatto delle catastrofi naturali, tra cui alluvioni, tempeste e inondazioni che hanno colpito l'Italia. Tuttavia, Unipol ha evidenziato il miglioramento della redditività nel settore auto, che sta affrontando la pressione inflattiva.

Carlo Cimbri ha discusso dell'anno eccezionalmente anomalo in termini di catastrofi naturali in Italia, attribuendo l'incremento dei costi dei sinistri all'aumento degli eventi avversi legati al cambiamento climatico. Ha sottolineato che ciò avrà un impatto sulle politiche di assunzione del rischio assicurativo, in particolare nelle aree più esposte. Cimbri ha elogiato l'iniziativa del governo di rendere obbligatorie le polizze catastrofali per le imprese come un passo importante per redistribuire i costi degli eventi catastrofali, ma ha anche sottolineato l'importanza di estendere l'assicurazione a tutti i possessori di edifici per garantire una maggiore equità sociale.

Nel segmento auto, Unipol ha dovuto rivedere le tariffe a causa dell'aumento dell'inflazione. Nonostante ciò, i dati di frequenza dei sinistri sono stati buoni, indicando che il settore auto sta seguendo un percorso positivo che si auspica si concretizzi pienamente nell'anno successivo. Unipol sta sviluppando una serie di iniziative all'interno degli "Ecosistemi", tra cui il noleggio a lungo termine e i centri medici Santagostino. Cimbri ha notato che l'interesse per le coperture sanitarie è aumentato significativamente a seguito dell'esperienza della pandemia di COVID-19. Ha sottolineato la necessità di espandere le coperture sanitarie, sia attraverso i contratti di lavoro che con polizze individuali, e ha evidenziato il ruolo di Unipol come principale operatore in Italia in questo settore.

Carlo Cimbri ha sottolineato l'impegno di Unipol verso la remunerazione degli azionisti e ha dichiarato che la solidità finanziaria del gruppo è solida, con un Solvency ratio del 218% per Unipol e del 303% per UnipolSai. Ha indicato che ci sono tutte le condizioni per distribuire i dividendi anche in questo contesto finanziario favorevole. Unipol è un azionista significativo di Bper e Cimbri ha dichiarato che Bper deve evolversi da una banca regionale a una grande banca nazionale. Questo richiede un cambiamento di mentalità, snellimento dei processi, innovazione nei prodotti e maggiore digitalizzazione. Ha evidenziato che il management attuale di Bper è di alto livello, ma ha lasciato aperta la possibilità di valutare un cambio di leadership alla fine del percorso attuale.

Unipol ha investito in Bper e Popolare di Sondrio, considerandoli partner strategici e industriali importanti. Cimbri ha sottolineato l'efficacia di questa partnership, in particolare nel settore bancassurance, che ha generato ricavi positivi nel comparto Vita. Ha osservato che Unipol mira a sostenere queste banche per favorire la distribuzione efficace delle polizze, ma ha chiarito che non sta valutando attualmente altre operazioni di aggregazione, come ad esempio un coinvolgimento in MPS. In conclusione, Unipol sta affrontando sfide nel settore assicurativo dovute alle catastrofi naturali e all'inflazione, ma resta impegnata a raggiungere i suoi obiettivi di piano. Nel settore bancario, Unipol sta sostenendo Bper e Popolare di Sondrio come partner strategici e industriali, con l'obiettivo di favorire la distribuzione di polizze nei loro canali. La solidità finanziaria del gruppo offre la possibilità di distribuire dividendi ai suoi azionisti.