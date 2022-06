Confindustria vede nero sulla crescita: "Incerto il Pil del secondo trimestre"

Confindustria, la guerra in Ucraina e la scarsità di materiali si fanno sentire sui conti delle imprese

Ottimismo in vista assente, Confindustria continua a vedere nero sulla crescita. "L'andamento del Pil italiano nel secondo trimestre 2022 è molto incerto, sintesi di dinamiche contrastanti: nel complesso, appare molto debole. Prosegue, infatti, la guerra in Ucraina e con essa i rincari delle commodity e la scarsità di materiali, con cui fanno i conti le imprese": questo è quanto emerge dall'indagine flash del Centro studi che sottolinea come il calo dei contagi potrebbe sostenere turismo e servizi, ma l'inflazione frena i consumi delle famiglie.