Consulenti finanziari: raccolta netta positiva di 3,2 mld in aprile,+25% annuo

Assoreti: in aprile raccolta cala a +3,2 mld, ma risparmio gestito riparte

Come riporta Radiocor, la raccolta netta positiva è di 3,2 miliardi di euro in aprile per le reti di consulenti finanziari. Secondo quando indicato da Assoreti, il mese ha registrato una crescita dei flussi del 25,3% sull'aprile 2019 e una riduzione del 17,6% sullo scorso marzo (3,8 miliardi). Rispetto al mese precedente, tuttavia, cambia nettamente l'asset mix della raccolta netta, fortemente orientato all'investimento in strumenti finanziari, anche per effetto di un parziale riposizionamento della liquidità.

Gli investimenti tornano a coinvolgere principalmente il comparto del risparmio gestito sul quale confluiscono risorse per +2,9 miliardi di euro, dopo i deflussi per 2,5 miliardi di marzo, con quasi +2 miliardi su fondi e sicav (da -2,8 mld a marzo), +273 milioni nelle gestioni patrimoniali (da -164 mln) e +690 milioni in prodotti assicurativi e previdenziali (da +455 mln). Il saldo di raccolta per il risparmio amministrato scende, invece, a +234 milioni da +6,3 miliardi, riflettendo l'afflusso di +1,7 miliardi su titoli (da +1,8 mld) e le uscite per 1,5 miliardi dalla liquidità, dopo +4,5 miliardi a marzo.