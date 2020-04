Coronavirus, Farinetti monta su Uber. Il gruppo Usa per la spesa online a casa

Uber ed Eataly uniscono le forze per ampliare la capacita' di consegne a domicilio dei prodotti Eataly a Milano, nel periodo di emergenza da Covid-19. In un'ottica di collaborazione e aiuto reciproco in questo momento di difficolta', Uber mette le macchine che operano sulla sua piattaforma a disposizione dello store di Milano di Eataly.

Per farlo, le modalita' rimangono le stesse di sempre, basta consultare la sezione 'Spesa online' del sito del gruppo della grande distribuzione fondato da Oscar Farinetti.

Una volta fatto il proprio ordine, questo sarà inserito nel flusso logistico di Eataly e potra' essere consegnato dalle macchine Uber, accuratamente e costantemente sanificate. Inoltre, per garantire la sicurezza durante il trasporto degli articoli, verranno rispettate le misure di precauzionali emanate dal Governo, quali l'utilizzo di mascherine e guanti protettivi da parte dei driver e l'osservazione delle distanze di sicurezza durante il delivery.