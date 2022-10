Cos'è la legge di bilancio? Chi fa e approva la finanziaria?

Legge di bilancio, che cos'è e chi la approva

La Legge di Bilancio, prevista dall'art. 81 della Costituzione, è una legge della Repubblica Italiana che contiene, lo suggerisce il nome stesso, il bilancio del nostro Paese. Il testo viene messo a punto dal governo, che comunica quali saranno le entrate-uscite e le coperture finanziarie per l’anno successivo.

Nel dettaglio, la legge di bilancio è uno degli atti normativi fondamentali dello stato. Essa infatti riporta le previsioni di entrata e di spesa per l’anno successivo e alloca le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi che il governo concorda in sede europea.

La norma, inoltre, contiene anche un bilancio di previsione triennale che viene aggiornato sulla base dei risultati assodati dell’anno precedente. Questa legge rappresenta il passaggio conclusivo e politicamente più rilevante del cosiddetto “ciclo di bilancio”.

Definita anche “manovra finanziaria”, prende vita dal DEF (Documento di Economia e Finanza), che a sua volta nasce in seguito alla presentazione della NADEF (la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza).

Quando si redige la legge di bilancio

La Legge di Bilancio viene redatta entro il 15 ottobre di ogni anno, quando il governo presenta al parlamento la NADEF, che contiene misure di rilevanza fondamentale come il rapporto deficit/PIL e il rapporto debito pubblico/PIL.

Il testo definitivo della Legge di Bilancio deve essere approvato entro il 31 dicembre sia dalla Camera dei Deputati sia dal Senato della Repubblica, secondo quanto stabilito dalla Costituzione. Una volta ratificato, il testo della manovra finanziaria può essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale