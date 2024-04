Cvc studia un'ipo da 15 miliardi: dopo due fallimenti ci riprova

Cvc studia un'ipo da 15 miliardi

Cvc sta esaminando un'offerta pubblica iniziale da 15 miliardi di euro. Secondo indiscrezioni di Sky News, il fondo britannico di private equity sta lavorando al suo terzo tentativo di entrare in borsa, dopo due fallimenti nel 2021. L'obiettivo è Amsterdam, con una quota fluttuante del 15%. Questa mossa rappresenterebbe il terzo tentativo di quotazione, che il fondo ha inseguito fin dal 2021, come parte della sua strategia di diversificazione delle attività.

Se l'IPO avrà luogo, si stima che l'azienda metterà sul mercato circa il 15% delle azioni, a cui si aggiungerà un'altra quota minoritaria già in mano a Blue Owl dal 2021. Cvc, noto per essere stato proprietario della Formula 1 prima di venderla a Liberty Media nel 2017, possiede anche quote in aziende come la catena di distribuzione britannica Debenhams e società come AA e Saga.

Il suo attuale portafoglio include anche ampie partecipazioni nel rugby union e nei parchi vacanze Away Resorts. Di recente, ha acquisito il sviluppatore del franchise di videogiochi Runescape, Jagex. Nel 2021 ha lanciato un fondo buyout da 26 miliardi di euro, il più grande veicolo di questo tipo al mondo.

Un portavoce di Cvc ha confermato che l'IPO potrebbe essere lanciata entro 10 giorni, ma ha precisato che dipenderà dalla domanda effettiva degli investitori. Fondata nel 1981, Cvc Capital detiene investimenti in alcune delle società più rinomate del Regno Unito, tra cui i diritti commerciali del torneo di rugby Sei Nazioni e altri eventi sportivi importanti.