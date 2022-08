DAZN, i continui problemi minano la reputazione della piattaforma

DAZN, i limiti nella gestione delle connessioni segnalati da tempo rischiano di compromettere la reputazione della piattaforma

La piattaforma di streaming on line DAZN, fa parte del colosso Perform Group, sport media company globale, la quale, a sua volta è proprietaria di siti come Goal.com, Runningball e OptaSport. Soprattutto, in questo periodo è nella bufera per evidenti limiti nella gestione delle connessioni segnelati da tempo, come denunciarono i mass-media già dal 2018, anno del debutto.

La Lega Calcio è intervenuta annunciando la propria volontà di prendere provvedimenti severi, con l’obiettivo di scongiurare nuovi disservizi evitando sia il comprensibile malcontento tra gli abbonati, sia possibili ricorsi legali e le richieste di risarcimento su larga scala da parte dei cittadini infuriati.

Tutta questa situazione rischia di danneggiare, alla lunga, anche le squadre, sia per la minore esposizione del brand degli sponsor, che avranno non poche ragioni per lamentarsi a loro volta, sia per la disaffezione di quel pubblico occasionale e non fidelizzatissimo che ha di certo di meglio da fare che litigare ad ogni match con la piattaforma tecnologica DAZN.

L’Agcom ha già chiesto dei chiarimenti a DAZN su quanto accaduto, sui gravi disservizi intercorsi, e su come la società stia operando per evitare il ripetersi dei problemi di connessione in occasione delle prossime partite di calcio. Inoltre, ha chiesto a DAZN di provvedere all’emissione degli indennizzi previsti dalla precedente delibera punitiva adottata dall’Autorità, riservandosi di assumere ogni iniziativa che dovesse rivelarsi utile e necessaria, frase che non suona per nulla rassicurante ai vertici dell’azienda, che fonti ben informate riferiscono essere assai agitati.

Per tentare di arginare i vari disservizi DAZN ha attivato un servizio di assistenza, cui obiettivo è risolvere le problematiche note della piattaforma. Allo stesso tempo, ha anche informato i propri clienti riguardo ad importanti modifiche delle politiche di condivisione dei contenuti e degli abbonamenti e anche dei costi di acquisto del servizio, ottenendo come unico risultato quello di far montare ancora di più la polemica, che letteralmente infuria sui Social, con un evidente danno reputazionale per l’azienda.

Le polemiche sono aumentate, poi, dopo la decisione di cancellare dal proprio Twitter un post di scuse che era stato inizialmente pubblicato, decisione che non è passata inosservata agli addetti ai lavori.

Innumerevoli le voci critiche, a partire dal tifoso interista Enrico Mentana. Il giornalista da tempo ha una querelle aperta con DAZN, per il perdurare dei disservizi, polemica che ovviamente non accenna ad abbassarsi nei toni, e che non fa che amplificare ulteriormente il rebound reputazionale negativo per la filiale italiana dell’azienda americana.

Senza una buona reputazione, che si costruisce con un comportamento aziendale in linea con le attese dei cittadini, non bastano certamente promesse, marketing accattivante e pubblicità, per garantire la sopravvivenza di un’azienda nel lungo periodo. La reputazione aziendale impatta infatti direttamente sul valore di mercato dell’azienda, toccando un insieme di fattori come l’identità, l’immagine, la notorietà e la riconoscibilità, che influiscono sugli stakeholder e sul valore percepito dai clienti.