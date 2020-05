Design e Innovazione: al via la "Design Force" per superare l'era del Covid-19

Design e Innovazione: al via la "Design Force" per progettare il futuro e lasciarsi alle spalle il lockdown





Primari studi di design e architettura a livello mondiale uniti in una task force, promossa dal DesignTech Hub, insieme ad esperti e aziende di riferimento in diversi settori per superare l’emergenza e rilanciare l’economia.





Dopo due mesi di lockdown che hanno messo in discussione modelli consolidati di habitat, l’opportunità di trasformare il futuro del design e rilanciare l’economia, in un momento complicato per l’Italia e per il mondo intero a causa del protrarsi della crisi sanitaria, parte proprio da Milano grazie al progetto DesignTech, il primo Hub per l’innovazione tecnologica nel settore design che sorgerà nell’ambito di MIND Milano Innovation District.

Ideato da Hi-Interiors, il DesignTech ha mobilitato un’ampia task force di settore per delineare i contorni del nuovo mondo in cui vivremo, coinvolgendo alcuni tra i più importanti studi di architettura e design nazionali e internazionali, al fianco di professionisti e aziende di riferimento nei rispettivi ambiti di attuazione, con l’obiettivo di consegnare alla società e alle istituzioni un documento programmatico per la ripartenza che sintetizza come il progetto, unito all’innovazione tecnologica, può svolgere un ruolo nel superamento della crisi sanitaria ed economica.

Ivan Tallarico



Un inedito “White Paper” sul ruolo del “Design After Covid 19”, sviluppato attraverso 13 tavoli di lavoro tematici composti da esperti e professionisti in più settori, uniti in uno sforzo corale per tracciare linee guida e spunti concreti per lo sviluppo - nel breve, medio e lungo termine - di possibili soluzioni che integrino design e tecnologia per trasformare i diversi spazi in cui la vita quotidiana riprenderà.

Dal real estate all’education, dall’abitare agli spazi ufficio, con la declinazione specifica del mondo delle banche, dai luoghi della salute ai ristoranti, dal mondo retail a quello dell’accoglienza, fino a un focus sulla mobilità, sulla social innovation e sulla supply chain, con attenzione particolare anche agli spazi pubblici.



Il DesignTech è quindi al lavoro per consegnare entro metà maggio il White Paper al Sistema Italia, istituzioni e mondo imprenditoriale, elaborando contenuti e proposte che emergeranno dalla speciale task force distribuita sui seguenti tavoli di lavoro, ciascuno dei quali coordinato da uno degli studi o società aderenti:

1. Real Estate > Lendlease (coordinatore) + Giuseppe Tortato (di Giuseppe Tortato Architetti)

2. Living > Pininfarina

3. Office > DEGW Lombardini 22 (coordinatore) + Workitect

4. Healthcare > Binini Partners (coordinatore) + Centro Medico Santagostino

5. Restaurant > Maurizio Lai (di Lai Studio, coordinatore) + Paolo Barichella (di Food Lifestyle)

6. Retail > Piuarch

7. Banking > Matteo Belfiore (di MBA+D)

8. Hospitality > Zaha Hadid

9. Public Spaces > Progetto CMR

10. Mobility > MIC Mobility in Chain

11. Supply Chain > PwC

12. Education > School for Dreamers (coordinatore) + JA Italia + International Experiential School + Fondazione Educatori del terzo millennio

13. Social Impact > PwC New Ventures