Diasorin in rally a Piazza Affari dopo il colpo Luminex negli Usa

Diasorin chiude in forte in rialzo a Piazza Affari (+9,63%) dopo l'accordo per l'acquisizione di Luminex, azienda Usa di diagnostica molecolare per 1,8 miliardi di dollari in cash. Luminex è una società americana (78% del fatturato realizzato in Usa) che sviluppa, produce e vende tecnologie proprietarie e prodotti per esami biologici con varie applicazioni nei settori della diagnostica e del life science. Con più di 900 clienti attivi, e' leader nel mercato della diagnostica molecolare multiplexing.

Il deal, commentano da Equita, permette a Diasorin di: avere accesso alla tecnologia multiplexing di Luminex e alle sue soluzioni di diagnostica molecolare caratterizzate da pannelli di test esclusivi; cogliere nuove opportunita' di business attraverso l'offerta nel segmento life science; rafforzare la propria presenza in Usa (su base combined, stimiamo che gli Usa pesino circa 50% del fatturato 2020); accelerare la penetrazione degli strumenti e della tecnologia di Luminex al di fuori degli Stati Uniti, facendo leva sulla propria base commerciale. Gli analisti stimano in via preliminare una creazione di valore dal deal "low double digit". Hold e tp di 159 euro invariati. Buy confermato, con un target price a 176 euro, da parte di Kepler Cheuvreux.

"Sui numeri 2020, l'operazione e' accrescitiva del 42% sui ricavi, di circa il 23% sull'Ebitda e del 35% sull'utile netto (esclusi i costi di finanziamento)", commentano gli analisti. Add invariato invece da parte di Intesa Sanpaolo che evidenzia come su base pro-forma il deal sarebbe sostenibile dal punto di vista finanziario e accrescitivo a livello di Eps. Accumulate infine da parte di Banca Akros e prezzo obiettivo a 184 euro. Gli esperti giudicano positivamente il deal, che puo' creare valore grazie al forte 'fit'. Akros conclude notando che niente costa poco nel settore della diagnostica e gli analisti credono che sia meglio essere parte del consolidamento piuttosto che andare a caccia di affari.