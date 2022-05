Dl aiuti, bonus di 60 euro per i trasporti: i 200 € estesi anche agli autonomi

Dl aiuti, le misure contro il caro energia in Cdm

Per "mitigare l'impatto del caro-energia" soprattutto su studenti e lavoratori con un reddito sotto i 35mila euro, viene istituito un fondo da 100 milioni di euro presso il ministero del Lavoro che erogherà un buono fino a 60 euro per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Questo è ciò che prevede, secondo indiscrezioni riportate dalle principali agenzie stampa, la nuova bozza del decreto aiuti che il Cdm discuterà oggi pomeriggio.

Ma non solo: a luglio arriverà l'indennità una tantum da 200 euro per lavoratori dipendenti, pensionati e disoccupati con redditi fino a 35mila euro, prevista dal Dl aiuti varato lunedì ma che sarà messo a punto nei dettagli tecnici in un nuovo Cdm nel pomeriggio.

Secondo indiscrezioni, la nuova bozza chiarisce che il bonus non si applica ai rapporti di lavoro domestico, e prevede un fondo anche per i lavoratori autonomi. I datori di lavoro, dei settori pubblico e privato, riconoscono il bonus in via automatica e verificano in sede di conguaglio se effettivamente spetta al dipendente oppure no,e provvedono eventualmente al recupero dell'importo.

