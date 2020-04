Edison conferma Nicola Monti Amministratore Delegato, stime EBITDA premature

Edison approva il bilancio d'esercizio 2019, integra il consiglio di amministrazione e nomina il nuovo collegio sindacale.

L’Assemblea degli azionisti di Edison, convocata a Milano presso lo Studio Notarile Marchetti, e che si è svolta mediante collegamento a distanza in ossequio alle disposizioni dettate per far fronte all’emergenza COVID-19, ha approvato il bilancio di Edison Spa relativo all’esercizio 2019. Il bilancio si è chiuso con un risultato netto negativo per 411 milioni di euro (che si confronta con un risultato netto positivo di 55 milioni di euro nel 2018), di cui è stato proposto il rinvio a nuovo, essenzialmente originato dall’adeguamento delle valutazioni a fair value delle attività E&P (Exploration&Production) in via di dismissione.

L’Assemblea degli Azionisti di Edison ha integrato il Consiglio di Amministrazione con la nomina di tre componenti. È stato confermato Nicola Monti - già cooptato Amministratore delegato dal Consiglio di Amministrazione nel giugno 2019 - e sono state nominate Florence Schreiber e Angela Gamba, che resteranno in carica sino alla naturale scadenza dell’attuale Consiglio, e quindi sino all’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio 2021.

L’Assemblea ha quindi eletto il Collegio sindacale, che resterà in carica per tre esercizi e quindi fino all’assemblea per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, confermando Serenella Rossi anche alla carica di Presidente, Lorenzo Pozza, Gabriele Villa, e determinandone i relativi compensi. Per la carica di Sindaco Supplente sono stati confermati Silvano Corbella e Luigi Migliavacca ed è stata nominata Patrizia Albano.

Tutte le candidature e le ulteriori proposte riguardanti gli organi sociali sono state presentate dall’azionista di controllo Transalpina di Energia (99,477%) e votate dalla maggioranza dell’assemblea.

L’Assemblea ha approvato la Sezione Prima e ha espresso voto favorevole alla Sezione Seconda della Relazione sulla Remunerazione.

L’Assemblea ha infine deliberato di conferire alla società KPMG Spa l’incarico di revisione legale dei conti annuali e semestrali per il periodo 2020-2028, approvandone il relativo corrispettivo.

Edison, decisioni del Consiglio di Amministrazione

A seguito dell’Assemblea degli Azionisti si è riunito il Consiglio di Amministrazione di Edison che ha confermato Nicola Monti Amministratore Delegato della società, conferendogli le relative deleghe di attribuzione in continuità con quelle passate.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese da Angela Gamba, ha riscontrato in capo alla stessa il possesso dei requisiti di indipendenza indicati sia dalla legge che dal codice di autodisciplina. Tale verifica e il loro esito sono stati riscontrati dal Collegio sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì preso atto dell’esito positivo delle verifiche svolte dal Collegio Sindacale per i propri componenti, in merito al possesso del requisito di indipendenza e degli altri requisiti richiesti sia dalla legge che, con i necessari adattamenti, dal codice di autodisciplina.

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi provveduto a integrare i componenti dei seguenti Comitati, istituiti nell’ambito del Consiglio, nominando: Florence Schreiber e Angela Gamba nel Comitato per la Remunerazione; Angela Gamba nel Comitato Operazioni con le Parti Correlate e nell’organismo di vigilanza 231/2001.

Tutti gli amministratori neoeletti hanno dichiarato di non essere in possesso di azioni Edison alla data della nomina.

Infine, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto di quanto comunicato in Assemblea in merito all’impatto del Covid-19 sulle attività della società, nei seguenti termini.

“Durante l’emergenza Covid 19 Edison ha continuato a operare, salvaguardando la salute dei propri dipendenti e fornitori, per assicurare la continuità delle forniture di energia elettrica e gas e supportare le strutture ospedaliere, garantendo in questo modo un servizio essenziale per il Paese.

L’emergenza sanitaria ha determinato un significativo peggioramento dello scenario macroeconomico, che si traduce nella riduzione della domanda di elettricità e gas, nonché nel possibile deterioramento della solvibilità delle controparti. La combinazione dei due fattori determinerà per Edison effetti economici e finanziari, che al momento sono di difficile valutazione.

Edison pertanto oggi ritiene prematuro confermare la precedente previsione sull’EBITDA 2020. La società continuerà a monitorare l’evoluzione della situazione e si riserva di aggiornare le previsioni appena vi sarà maggiore chiarezza sullo scenario macroeconomico e sui tempi e condizioni della ripartenza. Grazie al contenuto livello di indebitamento, Edison mantiene una struttura finanziaria solida e può attingere a riserve di liquidità adeguate per supportare sia le necessità operative, sia i piani di sviluppo del business.”