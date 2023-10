Eredità Berlusconi, patrimonio da 6mld ma i figli al Fisco non daranno un euro

Eredità Berlusconi, basterà restare in attività per cinque anni. Il bye bye dei figli al Fisco

L'eredità di Silvio Berlusconi continua ad essere al centro dell'attenzione, ancora da definire tutti i dettagli relativi al ricco patrimonio. Il primo passo formale é stato compiuto dai cinque figli che accettando con formula piena quanto scritto nei tre documenti del padre e certificati dal notaio, si sono messi a riparo da eventuali ricorsi. L’eredità di Silvio Berlusconi - si legge su Repubblica - è valutata tra i 5 e i 6 miliardi di euro. Ma per il fisco italiano rischia di diventare un flop. Perché il patrimonio netto degli eredi ammonta solo a 458 milioni di euro. Lo ha certificato la sua pubblicazione, arrivata dal notaio Mario Notari di Milano. Del totale una somma pari a 423 milioni riguardano le varie holding che controllano Fininvest. Gli investimenti immobiliari ne valgono 35.

Nel totale - prosegue Repubblica - ci sono le tre ville intestate all’ex premier e un box a Trieste, eredità di un cittadino. Queste sono le cifre in base alle quali sarà calcolata l’imposta di successione, se verrà riscossa. A parte gli 81 mila euro di imposta di registro. Gli eredi chiederanno l’esenzione e possono farlo in base alla legge. Il testo unico sull’imposta di successione del 1990 infatti prevede che i trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge di aziende o di rami di esse, di quote sociali e di azione non siano soggetti all’imposta. Questo però solo a condizione che aventi causa proseguano nell’attività di impresa per almeno cinque anni. Altrimenti dovrebbero pagarla per intero.