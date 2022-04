Essilux, archiviata la vendita dei negozi in Olanda e Belgio a Orig Bene

EssilorLuxottica, l'accordo per la cessione era stato siglato a dicembre 2021

EssilorLuxottica, GrandVision e Optic Retail International Group Bene, gruppo internazionale attivo nel retail ottico e parte di Mpg Austria, hanno completato l'acquisizione da parte di Orig/Mpg di 142 negozi EyeWish in Olanda e 35 negozi GrandOptical in Belgio. La cessione, informa una nota, fa seguito ai rimedi concordati con la Commissione europea il 23 marzo 2021, nell'ambito dell'acquisizione di GrandVision da parte di EssilorLuxottica. EssilorLuxottica, GrandVision e Orig/Mpg confermano che la Commissione Europea ha approvato l’operazione. L'accordo per la cessione dei negozi, che prevede anche accordi transitori a supporto della continuità operativa delle entità cedute nel periodo successivo alla vendita, era stato siglato a dicembre 2021.

