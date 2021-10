Export, "made in Italy" da record. Nel 2021 verranno superati i 500 mld

Export, "made in Italy" da record. Nel 2021 superati i 500 mld

Il 2021 per l'Italia si preannuncia come un anno da record per quanto rigurda l'export. Ci si avvia infatti a superare uno storico primato, quello stabilito nel 2019 con 480 mld provenienti dalle vendite all'estero di prodotti "made in Italy". Le stime di quest'anno - si legge sul Sole 24 Ore - sono addirittura superiori, si parla di oltre 500 mld, cifra mai toccata prima. A far da traino sono stati i comparti dell'alimentare e della metallurgia.

Tra gennaio e agosto - prosegue il Sole - c'è stata una crescita da doppia cifra verso i flussi in Cina e in Germania. La conferma arriva dal premier Mario Draghi. "In Italia - spiega il presidente del Consiglio - i valori dei beni esportati nel secondo trimestre, erano del 5% più alti rispetto allo stesso periodo di due anni fa. Ma questa crescita è ostacolata da colli di bottiglia nell'approvviggionamento di materiale e interruzioni delle catene di fornitura".