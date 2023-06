Extraprofitti, deciderà la Consulta sulla legittimità della tassa di Draghi

Extraprofitti, la decisione continua ad essere rimandata

Continua a slittare la decisione sulla tassa per gli extraprofitti, la Corte di giustizia di Roma ha rimandato la decisione sulla legittimità della norma alla Consulta. Sarà quindi la Corte costituzionale - si legge sul Fatto Quotidiano - a esprimersi sulla norma voluta nell'aprile del 2022 dal governo Draghi per tassare i super guadagni delle compagnie energetiche grazie ai rialzi stellari dei prezzi del gas seguiti all’invasione dell’Ucraina. Non è un fulmine a ciel sereno, visto che i difetti di costruzione della misura (poi corretta dal governo Meloni) sono stati evidenti fin da subito. Non è un caso che si sia rivelata un clamoroso flop anche negli incassi: circa 2,5 miliardi sui dieci stimati dall’esecutivo di allora.