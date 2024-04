Faber Five rafforza la leadership in Marzotto: acquisita la holding Trenora

Il Gruppo Marzotto annuncia la ridefinizione del controllo

Con il perfezionamento delle cessioni conseguenti all’avvenuta aggiudicazione della procedura di asta competitiva finalizzata alla ricomposizione della compagine sociale nella società di controllo del Gruppo Marzotto, la società Faber Five SrL, facente capo alla famiglia Favrin, ha acquisito il controllo di Trenora Srl, società che controlla, detenendone il 52,20%, la società Wizard Srl che, a sua volta, controlla, detenendone il 100%, Marzotto Spa ed il Gruppo Marzotto.

L’accordo è stato perfezionato il 19 aprile 2024, quando Faber Five SrL, già detentrice di circa il 40% di Trenora Srl, ha acquistato la totalità delle quote detenute da Manifatture Internazionali SpA in Trenora SrL e pari a circa il 40%. Contestualmente, a seguito dell’avvenuto esercizio del diritto di co-vendita previsto dallo statuto societario, Faber Five SrL ha acquistato anche le quote di titolarità di Vittorio Marzotto e famiglia (pari circa al 20%).

Davide Favrin, Amministratore Delegato del Gruppo Marzotto, ha dichiarato: “l’operazione di acquisizione da parte di Faber Five è ispirata dalla volontà di voler garantire continuità alle attività di rinnovamento e rilancio del Gruppo intraprese in questi ultimi anni. L’azienda, colpita dalla crisi legata alla pandemia e dalle successive crisi sociopolitiche, ha saputo reagire con forza, evolvere, ed affrontare efficacemente una fase di grande cambiamento. Ribadisco ancora una volta la mia personale gratitudine a tutti i dipendenti del Gruppo che hanno reso possibile il raggiungimento di questi ottimi risultati. La passione e professionalità di tutti stanno attivamente contribuendo alla costruzione della Marzotto del futuro.”

I risultati dell’esercizio 2023 del Gruppo Marzotto, di seguito riportati, hanno registrato un importante miglioramento rispetto ai già buoni risultati dell’esercizio precedente.

I ricavi netti consolidati dell’esercizio 2023 sono risultati in incremento del 7,7% rispetto al 2022, passando da Euro 369,5 milioni a Euro 398,0 milioni.

L’EBITDA consolidato è risultato pari a Euro 55,0 milioni, l’EBIT consolidato è stato pari a Euro 40,5 milioni ed il risultato netto di Gruppo ha raggiunto un utile pari a Euro 24,2 milioni contro un utile registrato nello scorso esercizio di Euro 17,0 milioni. La posizione finanziaria netta è pari a Euro 85,5 milioni rispetto a Euro 83,8 milioni dello scorso anno.