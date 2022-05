Fed, tassi rialzati di mezzo punto: Wall Street vira in positivo

Tassi d'interesse, la Fed rialza di mezzo punto: è l'aumento maggiore dal 2000

La Fed alza i tassi di interesse di mezzo punto percentuale, portando il costo del denaro in una forchetta fra lo 0,75% e l'1%. Per la Fed si tratta del primo aumento da mezzo punto dal 2000 e della prima volta dal 2006 che alza i tassi in due riunioni consecutive. In marzo aveva ritoccato al rialzo il costo del denaro di un quarto di punto.

Dopo una giornata debole, Wall Street vira in positivo dopo che la Fed ha alzato i tassi di mezzo punto percentuale tra lo 0,75% e l'1%. Il Dow Jones guadagna lo 0,4%, lo S&P 500 +0,42%, il Nasdaq lo 0,25%.

Leggi anche: