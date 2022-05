Ferrari, il Cavallino sgomma nel trimestre: ricavi a 1,1 mld, utile a 239 mln

Ferrari, Vigna: “Bene il primo trimestre e il portafoglio ordini, ho fiducia nel futuro”

Il Cavallino archivia il primo trimestre del 2022 con un "livello record di ricavi", che balzano a 1,186 miliardi di euro in salita del 17%, registrando un utile netto di 239 milioni di euro, in crescita del 16% sullo stesso periodo del 2021. Il margine operativo lordo di Ferrari è pari a 423 milioni di euro, in aumento del 12,5% rispetto al 2021, mentre il margine dell'Ebitda è del 35,6%. Il risultato operativo ammonta a 307 milioni di euro, in crescita del 15,4%. Il free cash flow industriale generato è di 299 milioni di euro.

Per quanto riguarda le consegne queste hanno rispecchiato le scelte di allocazione geografica in risposta alla congestione dei porti riscontrata nei primi mesi dell’anno. Di conseguenza, la regione Emea ha registrato un aumento del 19,5%, le Americhe hanno subito una flessione del 12,8%, la Cina Continentale, Hong Kong e Taiwan hanno riportato un robusto incremento del 46,9%, e la regione APAC, resto dell'Asia e Oceania, è cresciuta del 55,6%. La guidance per il 2022 prevede ricavi per 4,8 miliardi e un utile operativo adjusted di 1,1-1,15 miliardi.

Il numero uno di Ferrari, Vigna, sui conti del primo trimestre ha dichiarato: “L'anno si è aperto con risultati eccellenti e una crescita a doppia cifra dei principali indicatori finanziari. Il primo trimestre è contraddistinto da un livello record di ricavi, Ebita e free cash flow industriale, quest'ultimo quasi raddoppiato a circa 300 milioni di euro, grazie in particolare all'incasso degli anticipi sulla Daytona SP3. I margini nel trimestre sono stati in linea con la nostra guidance”.

“Sono risultati sostenuti dalla forte presa ordini, che è proseguita vigorosa nei primi tre mesi dell'anno: oggi il portafoglio ordini copre larga parte del 2023 e i volumi previsti per la maggior parte dei nostri modelli sono già completamente venduti. Nonostante le molte incertezze dello scenario geopolitico che stanno segnando il 2022, rimango ottimista sulle prospettive future della società che presto presenteremo al Capital Markets Day”, ha aggiunto Vigna.

"La nuova Ferrari Purosangue, il Suv della casa di Maranello, sarà lanciata entro il 2022 e monterà un motore 'tradizionale' un V12 aspirato", non ibrido, ha annunciato il numero uno di Ferrari. "Nel suo cuore batterà il motore Ferrari più iconico di tutti i tempi, il nostro V12 aspirato. Abbiamo testato diverse opzioni ma questa è la giusta soluzione. Posso testimoniare la sua eccezionale esperienza di guida mentre la guidavo sulle colline vicino a Maranello. Ha l'agilità e il divertimento da guidare tipici delle nostre auto sportive", ha concluso il Ceo.

