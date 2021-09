Ferrero Rocher, non più solo pallina. Diventa tavoletta, business milionario

Ferrero Rocher, diventa anche tavoletta. Nuovo business milionario

Il Ferrero Rocher cambia forma. Resterà anche in versione pallina come è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Ma da ottobre assumerà anche l'aspetto della classica tavoletta di cioccolato. Il colosso dolciario di Alba ha deciso di lanciarsi in un nuovo business, dopo quello dei gelati. Sarà in commercio - si legge su Repubblica - in tutti i canali della grande distribuzione, in tre gusti: cioccolato al latte, fondente e bianco, seguendo i trend di consumo che vedono il fondente come prima scelta dei consumatori con una quota di mercato del 37 per cento, il cioccolato al latte al 24, quello bianco al 4.

Il lancio del nuovo prodotto consente a Ferrero di entrare in un mercato, quello delle tavolette di cioccolato, che complessivamente, tra Gdo, discount e canale tradizionale, vale circa 578 milioni di euro. Segmento in continua crescita che, nella sola grande distribuzione, vale 439 milioni, con due aziende a rappresentare il 45% e un totale di 103 referenze.