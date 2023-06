Economia

Giovedì, 29 giugno 2023 Fininvest: utili in calo, ma 100 mln di dividendi per gli eredi di Berlusconi La prima riunione del Cda della holding dopo la morte di Silvio Berlusconi ha registrato ricavi in tenuta a 3,8 miliardi. Debiti oltre il miliardo di Redazione Economia