Mondadori, conti in crescita (+20%). Rilevato il 51% di Star Shop Distribution

Mondadori, risultato netto in crescita del 20%

Il gruppo Mondadori ha rivisto al rialzo gli obiettivi dell'esercizio 2023, alla luce dell’evoluzione più favorevole rispetto alle stime pregresse relativamente sia al business sia ai prezzi dei principali fattori produttivi.

In dettaglio, informa una nota, Mondadori prevede una crescita del 20% del risultato netto, stima raddoppiata rispetto al precedente +10%, in virtù sia del miglioramento operativo sia degli effetti della cessione della partecipazione ne Il Giornale.

Confermata la crescita dei ricavi, mentre per il Mol Adjusted si prevede una crescita a due cifre con una marginalità compresa tra il 16% e il 17% (dal precedente 15%). Il Cash Flow Ordinario è atteso collocarsi in un range compreso tra 65 e 70 milioni di euro, evidenziando un incremento fino al 15% rispetto al dato del 2022 (precedente stima: 60-65 milioni di euro, +10%); l’indebitamento finanziario netto di Gruppo (Ifrs 16) è confermato collocarsi, a fine esercizio 2023, a 1,0x Mol Adjusted, in riduzione da 1,3x di fine 2022.