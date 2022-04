Fiom, cambi al vertice del sindacato: Michele De Palma è il nuovo segretario

Fiom-Cgil, l'assemblea ha eletto con 164 voti a favore su 176 votanti Michele De Palma come nuovo segretario

Michele De Palma è il nuovo segretario della Fiom: l'assemblea nazionale della Fiom-Cgil ha eletto con 164 voti a favore su 176 votanti, pari al 93,2% l'ex responsabile delle politiche contrattuali legate al settore della mobilità alla carica di segretario generale dell'organizzazione, in sostituzione di Francesca Re David che lunedì scorso è entrata a far parte della segreteria nazionale della Cgil. Immediati gli applausi da parte del sindacato dopo l'esisto del voto.

Fiom-Cgil, chi è il nuovo segretario Michele De Palma

Michele De Palma è nato a Terlizzi, in Provincia di Bari, il 24 gennaio del 1976. Negli anni 90 ha avuto esperienze e responsabilità nei movimenti studenteschi, politici e culturali per la giustizia sociale fino a ricoprire l'incarico di componente della segreteria nazionale del PRC.

Nel 2008 è stato funzionario della Fiom a Reggio Emilia con la responsabilità di aziende di diversi settori. Nel 2012, con la segreteria di Maurizio Landini, gli è stata affidata la responsabilità del settore automotive negli anni della vertenza Fiat.

De Palma stato eletto in segreteria nazionale della Fiom il 24 ottobre del 2017 su proposta della segretaria generale Francesca Re David e ha assunto la responsabilità di coordinare le politiche contrattuali, del settore della mobilità e di responsabile dell'ufficio sindacale nella stagione che ha visto i rinnovi dei contratti nazionali dei metalmeccanici.

Fiom, i commenti di augurio al nuovo segretario Michele De Palma

Dopo gli applausi immediati anche i commenti social di augurio da parte di colleghi e non solo: "Tanti auguri al nuovo Segretario Generale della Fiom Michele De Palma. A lui si possono associare i termini "cultura del lavoro, passione e visione politica e contrattuale". Buon lavoro", scrive Mariano Fiom Carboni sulla pagina Facebook del neo segretario.

"Non essere stata presente in una giornata come questa mi ha massacrata. Congratulazioni Michele De Palma, neoeletto segretario generale della Fiom. La Fiom Cgil di Pescara ti augura di splendere ogni giorno, di lottare sempre senza indietreggiare, di continuare a stregare e guidare questo meraviglioso universo di tute blu e di perseguire sempre la pace . Noi, con te. buon lavoro!", dichiara a ruota Alessandra Tersigni.

"Ho cominciato a muovere i primi passi dell'impegno politico e sociale in questa città proprio grazie a lui, quando, poco più che diciassettenne, mi invitava a partecipare alle assemblee di Rifondazione. E allora insieme, dai casermoni della 167, raggiungevano la mitica "sezione" di viale Roma 18, in villa. È per noi terlizzesi motivo di grande orgoglio e per noi, suoi compagni di sempre, di grande gioia! Sempre e per sempre dalla stessa parte", ricorda invece Giuseppe Volpe.

