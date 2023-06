Fisco, via le tasse dalle tredicesime. Ma sfuma la flat tax per i dipendenti

Tasse, salta la flat tax per dipendenti. In arrivo la delega fiscale

Arrivano novità importanti sulle tasse, sono contenute nella delega fiscale che il governo Meloni sta per varare e riguardano i dipendenti. Il provvedimento prevede una detassazione sulle tredicesime e sui premi di produttività e gli straordinari ma non contempla la flat tax. A confermarlo è il viceministro dell'Economia Leo: "Quando parliamo di reddito incrementale per i lavoratori dipendenti - riporta Il Corriere della Sera - ci sono la tredicesima, lo straordinario e il premio di produttività, quindi abbiamo focalizzato l’attenzione su questo. È chiaro che senza le coperture la parte di revisione delle imposte non si può fare. Cercheremo di trovarle".

Per i lavoratori autonomi, invece, - prosegue Il Corriere - si profila una novità importante, con l’addio ai maxi acconti di novembre. Il relatore del ddl delega, Alberto Gusmeroli (Lega), ha presentato un emendamento che prevede la rateizzazione sia dell'acconto che del saldo Irpef. "Basta - dice il relatore - con le tasse pagate in anticipo. Tutte le imposte si potranno pagare ratealmente". Tra gli emendamenti presentati ieri da Governo e relatore, undici, ce n'è anche uno che consentirebbe alle imprese la detassazione dei costi dei nuovi assunti, attraverso il meccanismo del superammortamento. Tra le proposte dell’esecutivo anche l’adozione della "Global minimum tax" per le imprese, che per Confindustria dovrebbe collocarsi al 15% per chi mantiene gli utili in azienda, ed una norma che prevede un maggior coinvolgimento della Guardia di Finanza nei controlli tesi alla repressione del gioco illegale.