Forum Ambrosetti 2020, Cernobbio: ripresa economica post COVID, il futuro è “strategia”

Forum Ambrosetti 2020, presentato a Villa d’Este di Cernobbio “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”.

Al via da oggi, a Villa d’Este di Cernobbio, la quarantaseiesima edizione del Forum Ambrosetti, la tre giorni che presenterà al mondo "Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive" nell’era della ripresa economica post Covid-19.

"Nella tragedia, che ancora attanaglia l'umanità intera, non sono bastate neppure la scienza e la tecnica. L'elemento decisivo è stato il surplus di generosità e di coraggio, messo in atto da tante persone". È questo uno dei passaggi del messaggio inviato da Papa Francesco in apertura del forum. Parlando della pandemia da Covid-19 Francesco, in un altro passaggio del suo discorso, torna sul tema della scienza sottolineando che "a livello culturale generale, tanto altro ha insegnato questa prova. Ci ha, infatti, mostrato la grandezza della scienza ma anche i suoi limiti".

Di fronte a questi limiti e all'importanza della generosità umana il Papa ribadisce la necessità di abbandonare il "paradigma tecnocratico". "Questo - si legge nel messaggio - spinge a uscire dal paradigma tecnocratico, inteso come unico o prevalente approccio ai problemi. Paradigma improntato alla logica del dominio sulle cose, nel falso presupposto che 'esiste una quantità illimitata di energia e di mezzi utilizzabili, che la loro immediata rigenerazione è possibile e che gli effetti negativi delle manipolazioni della natura possono essere facilmente assorbiti'. Nei confronti sia della natura sia, a maggior ragione, delle persone, è necessario un cambiamento di mentalità che allarghi lo sguardo e orienti la tecnica, mettendola al servizio di un altro tipo di modello di sviluppo, più sano, più umano, più sociale e più integrale".

"La pandemia - prosegue il Papa - ha messo in crisi la scala di valori che pone al vertice il denaro e il potere; ha riproposto - con lo stare a casa insieme, genitori e figli, giovani e anziani - fatiche e gioie delle relazioni; ha costretto a fare a meno del superfluo e andare all'essenziale. Ha abbattuto le fragili motivazioni che sostenevano un certo modello di sviluppo".

"Di fronte a un futuro che appare incerto e difficile, soprattutto a livello sociale ed economico, - conclude - siamo invitati a vivere il presente discernendo ciò che rimane da ciò che passa, ciò che è necessario da ciò che non lo è".

Forum Ambrosetti 2020, Villa d'Este di Cernobbio: Luigi Di Maio ad Affaritaliani.it

Luigi Di Maio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha commentato ai microni di Affaritaliani.it: “È importante, per me, essere intervenuto al Forum Ambrosetti dove ho potuto spiegare l'estremo bisogno che abbiamo di un mondo che non sia in guerra commerciale ma che faccia accordi e che abbia economie integrate così da aiutare le nostre imprese e il nostro made in Italy. È il momento di crescere. È il momento per l’Italia di affacciarsi ancora di più sui mercati del mondo. Ed è il momento di modernizzarsi. Credo che la modernizzazione del Paese passi per il Referendum del 20 e 21 settembre sul taglio dei parlamentari. È un segnale che possiamo dare a tutto il mondo che l’Italia torna ai livelli europei per il numero di parlamentari, che l’Italia velocizza i propri processi legislativi e razionalizza le spese che non sono importanti in un momento di crisi come quello attuale”.

Forum Ambrosetti 2020, Villa d'Este di Cernobbio: Walter Ruffinoni (NTT DATA) ad Affaritaliani.it

Walter Ruffinoni, CEO NTT DATA Italia ha dichiarato ad Affaritaliani.it al Forum Ambrosetti: “Il messaggio comune che è emerso durante il Forum è che il Covid non ha risparmiato nessuno, tutti sono stati impattati. Quello che è evidente però è che sono i Paesi digitalizzati quelli che ora sono in grado di reagire meglio degli altri. Ho trovato il messaggio di Papa Francesco bellissimo, di speranza e di grande umanità. Ha parlato di conversione ecologica, di creatività, di giovani, i costruttori del futuro, e ha ribadito il ruolo centrale dell’uomo e dell’Europa. Un messaggio che condivido e credo l’apertura del Forum più bella e d’ispirazione degli ultimi anni. NTT DATA sta andando bene, ci consideriamo fortunati trovandoci in un settore che ci ha permesso di continuare a lavorare in modalità smart working anche durante il lockdown. Noi come azienda, per far fronte all’emergenza Covid, abbiamo infatti cercato una crescita continua. Dall’inizio della pandemia abbiamo continuato ad assumere, fare formazione e investimenti cercando di contribuire nel nostro piccolo alla ripresa economica. Continueremo a dare valore ai territori dove investiamo, specialmente nel sud. Ricordandoci sempre che la tecnologia corre ma serve che l’uomo ne prenda il controllo e la guidi per costruire una città migliore”.

Forum Ambrosetti 2020, Villa d'Este di Cernobbio: Enrico Pazzali (Fondazione Fiera Milano) ad Affaritaliani.it

Enrico Pazzali, Presidente Fondazione Fiera Milano ai microfoni di Affaritaliani.it: “Fiera Milano genera il 3% PIL, pari a quasi a 53 mld di euro. 17,5 mln di euro sono rappresentati dalle esportazioni, il 4% totale delle esportazioni italiane. Il nostro è uno strumento di politica straordinario e uno strumento di business per le imprese che deve essere tutelato e rilanciato. Il settore fieristico ha registrato il 67,5% di riduzione delle fiere a livello nazionale, il 60% a livello internazionale. Il rischio di riduzione del PIL è stato del 2% solo per quanto riguarda Fiera Milano. Ma l’8 settembre ripartiamo con Milano Unica”.

Forum Ambrosetti 2020, Villa d'Este di Cernobbio: Carlo Ferraresi (Cattolica Assicurazioni) ad Affaritaliani.it

Carlo Ferraresi, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo Cattolica Assicurazioni ad Affaritaliani.it: “Generali sta attendendo l’ok da parte dell’IVASS, che dovrebbe arrivare a metà di settembre. Dopodichè ci sarà l’aumento di capitale dedicato alle Assicurazioni Generali. Fatto questo, a distanza di un mese, ci dovrebbe essere l’aumento di capitale dedicato al mercato. Per Cattolica è importante rivolgersi sempre ai propri clienti e offrire soluzioni che possano proteggere dai rischi. Come compagnia di assciurazione è importante investire nel mercato italiano”.

Forum Ambrosetti 2020, Villa d'Este di Cernobbio: Michele Centemero (Mastercard) ad Affaritaliani.it

Michele Centemero, Country Manager Italia di Mastercard ai microfoni di Affaritaliani.it: “In questo scenario la digitalizzazione sarà una delle leve che porterà i Paesi fuori dalla situazione in cui siamo. Mastercard ha sempre lavorato per una maggior inclusione finanziaria, ha sempre spinto verso le nuove tecnologie per aiutare consumatori e negozianti ad essere più presenti e aperti al commercio. C’è molto da fare ancora, ad esempio per quanto riguarda il mondo SMI, per aiutare a competere con i grandi player. Promuoviamo nuovi sistemi di pagamento e la sicurezza. Continueremo nella direzione dell’innovazione, tecnologia e educazione”.

Forum Ambrosetti 2020, Villa d'Este di Cernobbio: Renato Mazzoncini (A2A) ad Affaritaliani.it

Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di A2A, ad Affaritaliani.it: “Dal trend di crescita dei consumi che stiamo osservando ci aspettiamo che si tornerà ai consumi energetici classici. Il grande scatto che ha avuto l’Europa va nella direzione di finanziare gli investimenti che renderanno il continente più sostenibile e competitivo. Transizione energetica, economia circolare e mobilità sono i settori chiave. A2A sta mantenendo un livello di investimenti record, poco sotto i 700 mln di euro”.

Forum Ambrosetti 2020, Villa d'Este di Cernobbio: Marco Hannappel (Philip Morris Italia) ad Affaritaliani.it

Marco Hannappel, Presidente di Philip Morris Italia, ad Affaritaliani.it: “Vogliamo continuare a investire in Italia e contribuire a creare valore. Investiamo quasi 100 mln di euro all’anno in tabacco italiano con un accordo quadro che da tanti anni rinnoviamo con Coldiretti. Investiamo in macchinari e innovazione 4.0 con le imprese. Investiamo nel digitale (a breve annunceremo un investimento al Sud)”.

Forum Ambrosetti 2020, Villa d'Este di Cernobbio: Corrado Passera (illimity Bank) ad Affaritaliani.it

Corrado Passera, CEO di illimity Bank, ad Affaritaliani.it: “Il modello Illimy si sta dimostrando sempre più utile. Finanziamenti alle aziende che vogliono crescere, finanziamenti alle aziende che si vogliono ristrutturare, finanziamenti e acquisti di crediti di aziende che hanno avuto difficoltà ma hanno ancora del potenziale da sfruttare. In un momento come questo. Abbiamo un modello organizzativo che ci permette di lavorare malgrado COVID. Una banca come questa in un settore come questo, serve. Chiuderemo l’anno con 30 mln di euro”.

Forum Ambrosetti 2020, Villa d'Este di Cernobbio: Patrick Cohen (AXA Italia) ad Affaritaliani.it

Patrick Cohen, CEO Gruppo AXA Italia, ad Affaritaliani.it: “In questo contesto è fondamentale continuare ad investire per rilanciare la crescita, per guadagnare competitività e per trovare soluzioni utili a un’economia più sostenibile e più inclusiva. Noi, come assicuratori, serviamo da ammortizzatore degli shock attraverso le nostre soluzioni di protezione e orientiamo i nostri investimenti in direzione di un’economia più sostenibile. Abbiamo cercato di adattare le nostre soluzioni alle esigenze dei clienti. Penso, ad esempio, al digitale e alla flessibilità delle nostre coperture”.

Forum Ambrosetti 2020, Villa d'Este di Cernobbio: Marco Capuano (A2A) ad Affaritaliani.it

"Le multiutility - ha spiegato ai microfoni di Affaritaliani.it Marco Patuano, Presidente di A2A - hanno una caratteristica unica: la vicinanza al territorio che si somma a una dimensione di grande impresa che ha, in quanto tale, una forte capacità progettuale, di investimento e di innovazione molto significativa. Questo fa sì che, nel momento in cui potremo attrarre risorse comunitarie che potranno essere investite in infrastrutture, saremo in una situazione privilegiata"."Tendenza ineludibile che la pandemia ha accelerato è la migrazione verso le fonti di energia rinnovabili. Lo sviluppo tecnologico sta portando l’energia fotovoltaica ed eolica ad essere più conveniente".

Quanto alla transizione energetica, Patuano ha spiegato: “Si può dire che la pandemia, in un certo senso, la stia accelerando. Il Covid pone nelle condizioni di dover fare i conti con la realtà”.

Forum Ambrosetti 2020, Villa d'Este di Cernobbio: Maurizio Tamagnini (FSI) ad Affaritaliani.it

Maurizio Tamagnini, Amministratore Delegato di FSI, ad Affaritaliani.it: “Il trend del prossimo autunno sarà legato al fatto che ci sarà un controllo del COVID: le attività potranno normalizzarsi, ci sarà fiducia, si potrà dire alle persone che con tutte le precauzioni del caso si potrà fare mestiere. Siamo verso una nuova normalità”.