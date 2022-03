Generali, Caltagirone propone Costamagna presidente e Cirinà ad. I nomi

Generali: Caltagirone presenta lista di 13 nomi, fra cui 6 donne

La lista dei candidati per il Cda presentata da Vm 2006, la società del gruppo Caltagirone, in vista dell'Assemblea degli azionisti di Assicurazioni Generali prevista per il 29 aprile 2022 "è particolarmente equilibrata perché composta da 6 donne e 7 uomini rispettivamente il 46% ed il 54%". Lo rende noto Vm 2006 in un comunicato.

Generali, presentata lista. Indicati Costamagna e Cirinà come amministratore delegato

Nella lista dei candidati per il Cda presentata da Vm 2006, la società del gruppo Caltagirone, in vista dell'Assemblea degli azionisti di Assicurazioni Generali prevista per il 29 aprile 2022 figurano Claudio Costamagna che è stato indicato come candidato presidente del Consiglio di Amministrazione e Luciano Cirinà, che dirige da anni tutto l'Est Europa del Gruppo Generali, che è stato indicato come ad. Lo rende noto Vm 2006 in un comunicato dopo che la società oggi ha deliberato di presentare una propria lista di candidati selezionata sulla base di una proposta e di una istruttoria realizzata da un advisor indipendente. Gli altri nomi indicati sono Francesco Gaetano Caltagirone (non indipendente), Marina Brogi (indipendente), Flavio Cattaneo (indipendente), Roberta Neri (indipendente), Alberto Cribiore (indipendente), Maria Varsellona (indipendente), Paola Schwizer (indipendente), Andrea Scrosati (indipendente), Stefano Marsaglia (indipendente), Nicoletta Montella (indipendente) e Patrizia Michela Giangualano (indipendente).

Generali: ad eccezione di Caltagirone nessun candidato rappresentante di azionisti

"Ad eccezione di Francesco Gaetano Caltagirone, nessuno dei candidati è rappresentante di azionisti né collegato ad azionisti, né era presente nel precedente Consiglio di Amministrazione". Lo sottolinea Vm 2006, la società del gruppo Caltagirone. "I profili selezionati - prosegue - esprimono un complesso diversificato di esperienze, conoscenze e competenze, maturate in contesti organizzativi ed operativi nazionali ed internazionali di pari complessità, in grado di comprendere al meglio attività, prospettive e rischi della compagnia".

Leggi anche: