Assicurazioni Generali, sospeso Cirinà: subentra Livrani, Ceo per la Germania

Assicurazioni Generali, sospeso con effetto immediato Luciano Cirinà: al suo posto il responsabile per la Germania Giovanni Liverani

Cirinà sospeso con effetto immediato. Assicurazioni Generali ha sospeso con effetto immediato e fino a ulteriore avviso Luciano Cirinà, Austria & Cee Regional Officer. Generali precisa in una nota che, "come comunicato a Luciano Cirinà, durante il periodo di sospensione restano validi tutti gli obblighi statutari o contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro con la compagnia, tra cui ogni responsabilità legata alla protezione delle informazioni confidenziali, l'adesione a tutte le regole e le policy interne, incluse quelle che regolano le relazioni con i media, gli analisti finanziari, le agenzie di rating, gli investitori e le authority, attività riservate esclusivamente alle funzioni preposte all'interno della compagnia.

Come condiviso nel corso del Consiglio svoltosi in data odierna, Giovanni Liverani, ceo di Generali Deutschland, assumerà ad interim il ruolo di Acee Regional Officer con effetto immediato". Cirinà è stato candidato come amministratore delegato del gruppo nella lista presentata da Francesco Gaetano Caltagirone, in opposizione a quella del Cda uscente.

Leggi anche: