Generali,un mese per ricucire fra i soci.Opzione lista Cda targata Caltagirone

Dopo la mossa di Francesco Caltagirone, vicepresidente delle Generali e primo azionista singolo del Leone con il 5,63%, di non depositare il proprio pacchetto di titoli per partecipare ai lavori dell’assemblea, l’aria che si respira attorno alla compagnia è quella di tensione del lontano 28 aprile 2012.

i soci del colosso delle polizze si svegliarono con la richiesta di dimissioni sulle colonne del CorSera da parte di Leonardo Del Vecchio dell'allora Ceo Giovanni Perissinotto. Un risveglio per gli azionisti delle Generali altrettanto brusco come quello odierno, in cui l'imprenditore capitolino, azionista storico dell'assicurazione, ha deciso di formalizzare il proprio malcontento sugli equilibri tra i principali soci, in particolare su Mediobanca. Il malcontento, come riferito anche da Affaritaliani.it, è stato evidente durante l'ultimo anno nelle dinamiche dei lavori del consiglio di amministrazione sui dossier di M&A.



Caltagirone imputerebbe all'attuale amministratore delegato Philippe Donnet e al board della compagnia non è soltanto l'essere espressione di Piazzetta Cuccia (critica il costruttore romano aveva già esplicitato due anni fa in occasione dell'ultimo rinnovo del Cda), ma che complessivamente il consiglio non si muoverebbe in maniera completamente indipendente dalla merchant bank milanese, che svetta nel capitale delle Generali con il 12,93%.

La decisione emblematica di Caltagirone non è certo lo show-down che, chi segue da vicino le sorti della compagnia assicurativa, si attendeva dopo mesi di frizioni nei lavori del consiglio, ma ora il dissenso del vicepresidente è stato formalizzato. Ed è sia sul tavolo del Cda sia nelle relazioni fra grandi azionisti: non è più possibile far finta di niente e procedere come se nulla fosse accaduto. “Non si può andare avanti un altro anno come l’ultimo”, sentenzia una fonte finanziaria vicina ai soci. Lo strappo nella governance va ricucito.



Per due motivi. Il primo: la compagnia ha di fronte l'ultimo anno di piano industriale, in cui Donnet ha confermato target sfidanti. Il secondo: il Leone ha ancora in cassa 2,3 miliardi da impiegare per l'M&A (finora ha investito 1,8 miliardi) che rappresenta la leva di crescita, su cui i due grandi azionisti Caltagirone e Del Vecchio hanno view precise e su cui si incentrerà il dibattito fra i pesi massimi del gruppo nelle prossime settimane.