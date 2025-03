La Germania accelera sulla difesa: accordo tra Cdu e Spd per un super fondo da 500 miliardi

Germania: accordo Cdu-Spd per un super fondo da 500 mld per difesa e infrastrutture

Game-changer per le prospettive della Germania. Il prossimo governo tedesco ha annunciato un pacchetto fiscale che potrebbe cambiare radicalmente le prospettive economiche del Paese. Le misure principali includono:

Riforma della regola fiscale, escludendo la spesa per la difesa (oltre l'1% del PIL) dal calcolo del deficit.

Creazione di un fondo speciale da €500bn per investimenti infrastrutturali nel prossimo decennio, con impatti attesi dal 2026.

Maggiore flessibilità fiscale per i governi locali attraverso la riforma del freno al debito.

Queste misure necessitano di una modifica costituzionale. In caso di esecuzione del Piano, l’impatto sarà importante soprattutto nel medio termine: la Germania, che viene da una stagnazione dell’economia negli ultimi anni, potrebbe vedere le prospettive migliorare fino all’1.5-2% annuo dal 2026+, soprattutto se la spesa pubblica verrà utilizzata in modo efficiente.

A livello macro, questa manovra riduce il rischio di peggioramento dell’economia e potrebbe limitare la necessità di tagli profondi da parte della BCE, con effetti positivi per le banche italiane ed europee.

La Germania dispone di un ampio margine fiscale per rilanciare l’economia (debito pubblico al 62% del PIL), rappresentando un catalizzatore positivo per gli investitori. Questo effetto sarebbe amplificato se si concretizzassero le prospettive di una tregua nel conflitto in Ucraina. Questa iniziativa sarebbe positiva anche per l’Europa nel suo complesso. Anche altri Paesi europei seguirebbero con piani simili.

*Co-Head Research Team di EQUITA