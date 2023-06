Giorgetti: "Non tasseremo le banche. Pnrr? Non voglio rinunciare a niente"

Il ministro: "Non abbiamo intenzione di fare ulteriore debito"



Il ministero dell'economia e delle finanze, "non ha, in questo momento, un piano per una tassa sugli extra profitti delle banche di cui si e' parlato". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intervenendo a "Italian capital market day Bloomberg" in corso a Milano. "Tassare di piu' le banche, se uno gira per strada o anche in Parlamento, potrebbe essere una via molto semplice, accattivante e demagogica, ma chi ha responsabilita' di governo deve valutare molti aspetti e quindi" si puo' fare, "come ho fatto, di chiamare le banche per chiedere di adeguare gli interessi riconosciuti ai depositanti". "Io - ha proseguito il ministro - penso che il sistema, in qualche modo si assestera', ma sicuramente le banche devono essere sufficientemente elastiche sia sul fronte dei tassi attivi che dei tassi passivi". Rispondendo alla domanda se il Mef abbia un piano per tassare le banche, Giorgetti ha replicato che "al Mef di piani ne facciamo tanti perche' dobbiamo essere pronti in qualsiasi situazione, ma non e' all'ordine del giorno".

Pil: Giorgetti, possiamo stupire, obiettivo crescita 1,2-1,4%

"Manterremo la capacita' di stupire, per il 2023 la crescita indicata e' dello 0,9%, il nostro obiettivo e' tra l'1,2 e l'1,4% mentre nelle nostre proiezioni di bilancio abbiamo messo solo l'1%. Sono fiducioso che potremo raggiungere questi risultati".

Giorgetti: "Non abbiamo intenzione di fare ulteriore debito" - "Non abbiamo intenzione di fare ulteriore debito: due terzi del Pnrr e' a debito, con dei tassi convenienti e quindi abbiamo interesse a utilizzarlo, in questo limite intendiamo assolutamente rimanere". Lo ha detto il ministro il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo a "Italiancapital market day Bloomberg" in corso a Milano rispondendo alla domanda se l'Italia potrebbe fare debito per andare sui mercati se non ci fosse accesso a fondi Pnrr in tempo utile.



Pnrr, Giorgetti: non voglio rinunciare proprio a niente - "Non voglio rinunciare proprio a niente se i fondi del Pnrr sono convenienti". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in un intervento video al Capital Market di Bloomberg. Il titolare del Mef ha sottolineato: "Dobbiamo valutare quali sono gli investimenti piu' produttivi in termini di capacita' di crescita per il Paese e se qualche progetto non e' piu' attuale e' nostro dovere rivederlo". Un eventuale mancato utilizzo di tutti i fondi Pnrr da parte dell'Italia sarebbe "un colpo d'immagine", ha aggiunto Giorgetti, specificanco che "anche la Commissione europea ha interesse che l'Italia investa e si muova bene".